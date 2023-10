Antonio Lobato y sus circuitos favoritos para disfrutar de la F1 y del viaje: "No lo habría dicho"

Ya lo avisó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE de este lunes a su equipo de comentaristas: "Quedaos al 'soufflé' porque este tema os va a gustar".

Estamos en una semana en la que no ha habido competición en la Fórmula 1. El presente Mundial, pese a tener ya ganador, se prepara para la gira de las Américas, con tres grandes premios en semanas consecutivas: el 22 de octubre, con el GP de las Américas; el 29 de octubre, el GP de México; y el 5 de noviembre, con el GP de Sao Paulo, en Interlagos.

Por ello, Antonio Lobato sugirió, para quien le llame la atención, un listado con los mejores destinos para disfrutar tanto de la Fórmula 1 como de la visita a la ciudad en la que se celebra. "Pienso en el aficionado medio", advirtió pese a que Castaño pidió "olvídate del dinero, imagina que pudieras ir donde quisieras".

Se trata de pensar en la gastronomía, en la noche, en el ambiente y en que haya cosas que hacer y que ver, más allá de disfrutar del ambiente de las carreras.

El calendario de F1 para 2024

El calendario de la Fórmula 1 para 2024 está más que programado. La FIA lo anunció durante el pasado mes de julio, con un total de 24 pruebas. Dará comienzo con los Grandes Premios en Baréin (29 de febrero al 2 de marzo) y Arabia Saudí (7 a 9 de marzo) que se disputarán en sábado y no en domingo para adaptarse al ramadán.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

29 feb-2 mar: GP Baréin

7 mar-9 mar: GP Arabia Saudí

22 mar-24 mar: GP Australia

5 abr-7 abr: GP Japón

19 abr-21 abr: GP China

3 may-5 may: GP Miami

17 may-19 may: GP Emilia Romagna

24 may-26 may: GP Mónaco

7 jun-9 jun: GP Canadá

21 jun-23 jun: GP España

28 jun-30 jun: GP Austria

5 jul-7 jul: GP Reino Unido

19 jul-21 jul: GP Hungría

26 jul-28 jul: GP Bélgica

Carlos Sainz, durante su participación en el GP de Bélgica, en el circuito de Spa. CORDONPRESS

23 ago-25 ago: GP Países Bajos

30 ago-1 sep: GP Italia

13 sep-15 sep: GP Azerbaiyán

20 sep-22 sep: GP Singapur

18 oct-20 oct: GP Estados Unidos

25 oct-27 oct: GP México

1 nov-3 nov: GP Brasil

21 nov-23 nov: GP Las Vegas

29 nov- 1 dic: GP Catar

6 dic-8 dic: Abu Dabi

ESCUCHA EL RANKING DE CIRCUITOS Y CIUDADES DE ANTONIO LOBATO, EN EL 'SOUFFLÉ' DE EL PARTIDAZO DE COPE

Audio

"Es que si solo te gustan las carreras, te mando a circuitos como el de Spa", sugirió Lobato a un Juanma Castaño desconcertado por las elecciones de los dos especialistas en motor de El Partidazo de COPE.