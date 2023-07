La Fórmula 1 hace oficial el calendario para 2024

La Fórmula 1 anunció el calendario de 24 carreras para la temporada 2024, que empezará con Grandes Premios en Baréin (29 feb-2 mar) y Arabia Saudí (7 mar-9 mar) que se disputarán en sábado y no en domingo para adaptarse al ramadán.

La organización afirma que en la composición del orden de los Grandes Premios se ha tenido en cuenta la logística y la sostenibilidad, con movimientos como ubicar el de Japón en abril (del 5 al 17), el de Azerbaiyán en septiembre (del 13 al 15) y terminar la temporada con los de Catar (29 nov-1 dic) y Abu Dabi (6-8 dic).

"Será una temporada emocionante para nuestros aficionados alrededor de todo el mundo. Hay un gran interés y una demanda continua por la Fórmula 1 y creo que este calendario mantiene el equilibrio correcto entre las carreras tradicionales y el resto de sedes", indicó Stefano Domenicali, presidente de Fórmula 1.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation ??



Introducing next year’s Formula 1 calendar ???#F1pic.twitter.com/JTSWJL29yH — Formula 1 (@F1) July 5, 2023

"Nuestro camino hacia un calendario más sostenible va a continuar en los años sucesivos a medida que agilicemos aún más las operaciones como parte de nuestro compromiso Net Zero 2030. Tenemos muchas carreras por delante aún en 2023, incluido el estreno del Gran Premio de Las Vegas, y nuestros seguidores pueden esperar más emoción la próxima temporada", añadió.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, apuntó: "El calendario previsto demuestra algunos pasos importantes hacia nuestros objetivos compartidos. Queremos hacer el espectáculo mundial de la Fórmula 1 más eficiente en términos de sostenibilidad ambiental y más manejable para el personal itinerante que dedica gran parte de su tiempo a nuestro deporte".

"Stefano Domenicali y su equipo ha hecho un gran trabajo para traer lugares nuevos y emocionantes en los mercados emergentes para la Fórmula 1 y mantenerse fieles a la herencia larga y notable del deporte", añadió.



- Lista de Grandes Premios de la temporada 2024:



29 feb-2 mar: GP Baréin



7 mar-9 mar: GP Arabia Saudí



22 mar-24 mar: GP Australia



5 abr-7 abr: GP Japón



19 abr-21 abr: GP China



3 may-5 may: GP Miami



17 may-19 may: GP Emilia Romagna



24 may-26 may: GP Mónaco



7 jun-9 jun: GP Canadá



21 jun-23 jun: GP España



28 jun-30 jun: GRP Austria



5 jul-7 jul: GP Reino Unido



19 jul-21 jul: GP Hungría



26 jul-28 jul: GP Bélgica



23 ago-25 ago: GP Países Bajos



30 ago-1 sep: GP Italia



13 sep-15 sep: GP Azerbaiyán



20 sep-22 sep: GP Singapur



18 oct-20 oct: GP Estados Unidos



25 oct-27 oct: GP México



1 nov-3 nov: GP Brasil



21 nov-23 nov: GP Las Vegas



29 nov- 1 dic: GP Catar



6 dic-8 dic: Abu Dabi.