Antonio Lobato explica a Juanma Castaño lo último que sabe del estado de Michael Schumacher: "No quieren"

Hace más de 10 años, Michael Schumacher sufrió un desgraciado accidente de esquí y cambió su vida para siempre. Desde el 29 de diciembre de 2013 no ha variado demasiado el volumen de información respecto al estado de salud del Káiser. Antonio Lobato, Carlos Miquel y Juanma Castaño recuerdan su figura al hablar de Ayrton Senna en El Partidazo de COPE.

En la estación de esquí de Meribel ocurrió la tragedia. El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 sobrecogió a todo el mundo con su situación límite. Tanto fue así que se rumoreaba, y algunos siguen rumoreando, con su muerte. El piloto alemán sigue luchando por recuperar una vida normal.

Todo sucedió cuando se salió de la zona delimitada para esquiar, un lugar cubierto por nieve que impidió que el campeón del mundo viera una de las rocas sobre las que se golpeó, provocando daños importantes en su cabeza. Estuvo en coma inducido durante un largo período de tiempo. Dos operaciones en el Hospital de Grenoble consiguieron que volviera a la estabilidad.

??????? Antonio Lobato y Carlos Miquel recuerdan la figura de Ayrton Senna, en @partidazocope



???? "Aprendemos a base de palos"https://t.co/CKGAqYDmgg — Tiempo de Juego (@tjcope) May 13, 2024

Aun así, pasó un año hospitalizado entre este recinto y Lausana, hasta que fue desplazado a su casa de Ginebra, de la que no ha vuelto a salir. En un principio, Schumacher solo podía seguir vivo gracias al hecho de que estaba intubado. Pero se asegura que ha tenido ratos sin que estuviera conectado y reaccionando positivamente.

Jean Todt, exjefe en Ferrari y amigo cercano de Michael Schumacher, habló de su situación justo cuando se cumplían 10 años del accidente. "Michael está aquí, así que no le echo de menos", cuenta sobre su relación con el campeón del mundo de la Fórmula 1 en la actualidad, "simplemente, ya no es el Michael que solía ser".

Asegura que, dentro de la situación que atraviesa, Michael Schumacher está bien cuidado y protegido en su casa: "Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir".

"Estaba pensando ahora, hablando con vosotros, que Schumacher sigue vivo", reflexionaba Juanma Castaño, "te lo juro, es algo de lo que me acuerdo mucho, pensar que esa persona sigue tendida en una cama tantos años...". Desde el 29 de diciembre de 2013, no hay imagen del campeón del mundo de Fórmula 1. No existen.

Se cumplen diez años del trágico accidente de esquí de Schumacher: "¡Sigue luchando Michael!"



?Su familia y amigos guardan silencio, desde 2013, sobre el estado de salud del expiloto alemán https://t.co/9eA0UjxBW5 — COPE (@COPE) December 29, 2023

Antonio Lobato cree que "es muy complicado es mantener el secreto, que no trascienda nada, que la familia haya sido tan hermética con todo lo que pasó con Michael": "Esa es la diferencia también un poco entre lo de Ayrton Senna y Michael. Michael fue un acaparador de éxitos. Fue un piloto extraordinario. Pero al final se marchó. Ha desaparecido".

"Tú no te acuerdas si está vivo o no está vivo", continúa reflexionando Antonio Lobato, "nadie sabe nada de él, no trasciende nada de su vida". "Pero igual sería mejor que se supiera", sentencia Carlos Miquel. "Yo creo que la imagen de Michael hoy en día no la quieren mostrar, prefieren que te quedes con la otra imagen", relata el narrador de DAZN.

Carlos Miquel propone que "hicieran un comunicado, no su imagen, yo creo que la imagen es personal y le puede dañar como esté ahora": "Pero que si hiciera un comunicado como se hizo al principio con el tema de Michael, que dijeran esta sí Michael Schumacher para que no hubiera especulaciones. Pero bueno, eso es lo que hay".