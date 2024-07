Antonio Lobato y Carlos Miquel sacan a luz los motivos del fichaje de Carlos Sainz por Williams

Uno de los momentos más esperados por la afición española a la Fórmula Uno ha llegado y es que el piloto madrileño, Carlos Sainz, que se quedó sin equipo tras el anuncio de Ferrari del fichaje de Lewis Hamilton y la renovación de Charles Leclerc, ha hecho oficial su incorporación a la escudería Williams para la temporada que viene en la categoría reina del motor.

Los motivos por los que Carlos Sainz ha fichado por Williams

El punto de partida para que Williams haya ido con todo a por el fichaje de Carlos Sainz es el cambio de normativa que entrará en vigor a partir del año 2025. Con este cambio, Williams pretende volver a ocupar el lugar que le corresponde dentro de la Fórmula Uno y quiere hacerlo con un gran piloto encabezando su proyecto.

Albon, durante la actual temporada de Fórmula Uno

Para lograr la contratación del piloto español, Williams ha ofrecido le un contrato de dos años con opción a ampliarse en cualquier momento, aunque también se caracteriza por ser un contrato con libertad para poder atender a otras oportunidades que puedan surgir al piloto español. La oferta económica que le han hecho también ha sido muy importante.

Según la información aportada por Carlos Miquel, el piloto madrileño contaba con tres ofertas de escuderías de media tabla sobre la mesa. Estas tres escuderías eran: Williams, Sauber-Audi y Alpine. El motivo principal por el que Carlos Sainz ha elegido a Williams ha sido por la estabilidad que demuestra esta escudería y por su deseo de volver a hacer grande a Williams.

"Hay que cambiar el chip. No va a ser un 2025 como con Ferrari. No es el mismo nivel de equipo, pero en el crecimiento está la virtud y creo que Carlos Sainz nos puede dar alguna alegría subido en un Williams", ha asegurado Carlos Miquel. El narrador de la Fórmula Uno en Tiempo de Juego también ha afirmado que Carlos está muy ilusionado con este proyecto por la inversión al alza de la escudería en equipo y contratación de ingenieros.

Carlos Sainz valora su fichaje por Williams

"Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión", afirmó el madrileño.

Sainz ha asegurado que confía "plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar" su andadura en la F1 y está "extremadamente orgulloso" de unirse a "un equipo tan histórico y exitoso", donde muchos de sus "héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron su huella en este deporte".

Imagen oficial del fichaje de Carlos Sainz

"El objetivo final de devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo", añadió Sainz.

También tuvo palabras de agradecimiento para su nuevo jefe de equipo: "Quiero agradecer a James Vowles y a todo el Consejo de Williams su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y sus convicciones han desempeñado un papel importante en mi toma de decisiones", indica el español.

Audio

Por último, Carlos Sainz piensa "sinceramente que el núcleo de todo equipo de éxito reside en su gente y su cultura". "Williams es sinónimo de herencia y de carreras en estado puro. Los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y tengo muchas ganas de formar parte de él a partir del año que viene", finalizó el piloto madrileño.

