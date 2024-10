Antoni Daimiel recuerda en El Partidazo de COPE las mejores anécdotas de Andrés Montes

Este miércoles 16 de octubre se cumplieron 15 años del fallecimiento de Andrés Montes, periodista de deportes que será siempre recordado por su manera tan mítica narrando, especialmente la NBA, y por pones motes a muchos de los deportistas. En El Partidazo de COPE hablamos con Antoni Daimiel, su pareja de narración en muchos de los partidos de la liga norteamericana de baloncesto.

Daimiel comenzó cómo fue su relación con él: “Estuve diez años y medio trabajando juntos y viajando juntos. Cuando ficha por la Sexta, nuestra relación se incrementó a nivel personal, aunque nos separamos laboralmente. Venía a mi casa a cenar, yo iba a la suya... era siempre iniciativa suya. Le gustaba compartir las cosas que se encontraba nuevas, en un canal nuevo, conmigo. Me decía que yo parecía mayor, a veces le daba consejos y a él le llamaba la atención. Sabía que era ley de vida. Me contó todo el proceso. Le llama Globomedia, y quedan a comer con ellos; y me cuenta todo. Sabía que se iba a ir porque le triplicaban la oferta del Plus. Luego las cosas no fueron como él pensaba”.

Andrés Montes falleció a los 53 años y Antoni nos recordó lo curioso que fue su primer viaje juntos a los Estados Unidos: “Llevaba mucho tiempo, por cómo vestía, la pajarita... a lo mejor parecía mayor, pero era muy joven. Estaba muy delicado de salud y lo repetía constantemente. Hacía partidos en un locutorio con él y hablaba poco con él. Hicimos un viaje a San Antonio, muy largo, y nos sentamos juntos. A poco de despegar me dice que tiene las tres enfermedades que son las mayores causas de muerte en España. Se medía el azúcar, dijo que había tenido un tumor, que había tenido una angina de pecho... y yo cogí miedo. Íbamos los dos con mucha ansiedad y pensé 'este se queda aquí'”.

Los dos narraban la NBA todas las semanas, hasta un total de más de 1.000 partidos: “Alguna temporada hacíamos cuatro partidos juntos por semana, unas cuarenta semanas y durante diez años. Hicimos una cuenta aproximada y salían mil y pico partidos juntos. A veces llegábamos a casa de día. Desde que le conozco de verdad, tenía la sensación de aprovechar la oportunidad. Cuando llega la tele es consciente de que quiere dar el pelotazo. El mundo del fútbol lo recibió no con los brazos abiertos, no lo recibieron bien. Pero creo que su mejor nivel en el fútbol lo hizo en el Mundial de Alemania, estuvo tremendo”.

Sobre cómo era, Daimiel reconocía que era único: “Era como estar con una persona diferente cada día. Es la persona más impredecible que he conocido. Eso enriquece mucho porque a veces estás con gente que quieres pero sabes cómo va a reaccionar. Él era una historia nueva cada día. Era todo un personaje. No sabía inglés y estuvo diez años moviéndose por los EEUU. Te preguntaba cualquier cosa sobre cualquier cosa”. Y nos reconoció que, antes de morir, habló con él de una posible vuelta para narrar la NBA: “Es la única posibilidad que veo que estuviera haciendo ahora, narrando la NBA. Antes de morir, me mostró su deseo de volver a hacer NBA. Decía siempre 'la gente me para y quiere que le haga gracia, y yo no soy Eddie Murphy'”.

Por último, nos contó un par de anécdotas que resumía cómo era el gran Andrés Montes: “Coincidíamos con la reina Letizia porque ella entraba de madrugada a trabajar. Luego me decía 'Esto es tremendo Daimiel, la hemos visto sin maquillar a las 4 de la mañana'. Como iba así vestido, que llevaba más de 10.000 euros en ropa encima, los que se cruzaban con él pensaban 'este es alguien importante' y le saludaban como si lo fuera”.