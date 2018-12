Ángel Torres: "Cuando dije que quieren que bajen dos equipos madrileños era una opinión"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, pasó este martes por El Partidazo de COPE, el día en que se conoció que el club azulón sólo iba a permitir el acceso a los entrenamientos en el Coliseum Alfonso Pérez a los abonados, pero no a los prensa, como ha sido deseo del entrenador, José Bordalás: "Hay que respetar el trabajo del cuerpo técnico, por eso los cerramos. Hay una serie de gente mayor que lleva toda la vida yendo y esa negativa a que dejen de ir ha sido mía, son personas conocidas. Si un periodista fuese abonado, ¿por qué no se le iba a dejar pasar? Tiene que acudir el titular del abono".

Sin embargo Torres protestó por el trato de la prensa con el Getafe: "Hay mentiras, inventos, cosas, manipulación de los vídeos... Enfadarme, no me enfado por el fútbol. Pero no es noticia que seamos séptimos en LaLiga o que tengamos el mejor césped de la competición".

Preguntado por sus recientes declaraciones en las que afirmó que "yo lo digo, y algunos se lo toman a broma, que los árbitros benefician a los vascos y tal. Y yo sé de buena tinta que quieren que bajen dos equipos de Madrid", explicó en COPE que "lo dije porque era una opinión mía", e insistió en que no se refería "a nada de los árbitros".