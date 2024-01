Ángel García sorprende con su favorito para el Open de Australia: "Delante de Djokovic y Alcaraz"

El comienzo del Open de Australia está a la vuelta de la esquina. En juego las rondas previas del primer Grand Slam del año, el torneo dará comienzo el próximo 14 de enero con su primera ronda. Rafa Nadal ilusionó a los aficionados del tenis español y mundial con su regreso, pero después de la lesión en Brisbane se confirmó su no partición en Melbourne. Djokovic busca su Grand Slam número 25 y Carlos Alcaraz, su tercero. Ángel García, en cambió, dio su favorito en El Partidazo de COPE para ganar el título y no entran ninguno de los dos.

Open de Australia 2023

La última edición del torneo se la llevó Novak Djokovic, el cual en aquel momento fue su Grand Slam número 22, a día de hoy ya cuenta con 24. El serbió venció en tres mangas a Stefanos Tsitsipas en la final por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5). Este fue su décimo título del Open de Australia, siendo el tenista más laureado del torneo de Melborune. Los que le siguen la lista son Roy Emerson y Roger Federer, con 6.

Celebración de Novak Djokovic tras proclamarse campeón del Open de Australia en 2023.EFE





'Nole' tan solo concedió un set en todo el Grand Slam, ante el francés Couacaud (1-3) en la segunda ronda. Para levantar el título, el serbio tuvo que pasar por encima del español Carballés Baena, Dimitrov, Alex De Miñaur, Rublev Tommy Paul y del griego Tsitsipas en el partido decisivo en Melbourne. Con la etiqueta o papel del 'malo', se mostró instratable durante todo el torneo y aseguró ya no verse de esa manera. "Ya no me siento como un villano, que es como me trataron algunos medios", explicó el tenista.

Cae la ilusión con Rafa Nadal

El de Manacor anunció en sus redes sociales que no competiría en el Open deAustralia, torneo que en un principio entraba dentro de sus planes para jugar en 2024. Un microdesgarro en un músculo tras el partido contra Thompson en el ATP 250 de Brisbane, le ha hecho dar un paso atrás al tenista para poder cumplir el resto de ideas que tenía planeado para esta temporada.

Rafa Nadal se despide de Brisbane tras la derrota frente a Thompson.EFE





A pesar de no tratarse de una lesión grave, Nadal ha querido tomar una decisión con precaución."Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets", explicó en el comunicado. "Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo", añadió.

¿Quién es el favorito en Melbourne?

Novak Djokovic es el tenista más laureado de la historia del torneo con diez títulos en su haber y llega a esta edición como número uno del ránking ATP. Sin embargo, Ángel García analizó el cuadro en El Partidazo de COPE y aseguró que en su lado está el favorito y no es el serbio. "Sinner (cuarto en el ránking ATP) es mi favorito para ganar el torneo, incluso por encima de Djokovic. Lleva tiempo avisando, está a centrar las dos o tres cositas que le faltaban. Me la juego a Sinner por encima de Djokovic y de Alcaraz", comentó el periodista en el programa.

Partido amistoso de Sinner contra Ruud en Melbourne.CORDON PRESS





Con respecto al máximo referente español, Carlos Alcaraz, Ángel García explicó que "hay un par de bombas por el camino, en cuartos, Zverev, que parece que ha empezado la temporada en forma. Si Alcaraz consigue llegar a las semifinales con Medvedev o con Rublev, lo tendría, a priori, un poco más fácil que contra Sinner".

