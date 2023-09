Ángel García desvela la hoja de ruta de Rafa Nadal para la próxima temporada: "Lo ideal"

El tenista balear Rafa Nadal lleva sin jugar gran parte de este 2023 por diferentes problemas físicos que le han obligado a parar y a centrarse en el próximo año.

Un año próximo además que podría ser especial para él ya que puede ser el final de su carrera, como señaló en la rueda de prensa que convocó en mayo de este año. Nuestro compañero Ángel García desveló en El Partidazo de COPE cuál será la hoja de ruta de Nadal de cara a la próxima temporada y lo puedes escuchar en el audio que tienes a continuación.

Un Rafael Nadal que este lunes concedió una entrevista a nuestro compañero Juanma Castaño en Movistar+ y donde hizo un análisis de cómo se encontraba, habló de la rivalidad con el serbio Novak Djokovic y además dejó una frase destinada al madridismo.



"Creo que me gustaría ser presidente del Real Madrid", señaló el tenista español y añadió lo siguiente en relación a este tema: "Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado, creo que vosotros os montáis películas"

Asimismo afirmó que estaría "feliz de que viniera" al club el atacante francés Kylian Mbappé: "Estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ningún problema con él, lo contrario. Feliz de que viniera".

El de Manacor también habló de la rivalidad con Djokovic y reconoció que no está frustrado: "No siento nada cuando le veo ganar un Grand Slam, no me cambia el discurso cuando voy por delante o por detrás. Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra".

En la rueda de prensa que citábamos antes y que se celebró en el pasado mes de mayo, Nadal confirmó que no se había recuperado de esa lesión en el psoas iliaco que se produjo a comienzos de este 2023: "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado con la vista puesta en los siguientes objetivos y el más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar en Roland Garros".

