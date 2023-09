La anécdota de Manolo Lama en un concierto de los Rolling Stones: "En el Vicente Calderón"

Hay varios conciertos icónicos, de bandas históricas, que han tenido lugar en España y que han marcado a la sociedad española en varios años. Grupos internacionales como AC/DC, Muse o Queen o cantantes como Michael Jackson dejaron su marca en España en diferentes momentos de la cultura española. Otros, obviamente, los marcaron grupos españoles como Estopa o Izal. Pero posiblemente, uno de los más reconocidos en la historia, por su particularidad, es el que tuvo lugar en el extinto Vicente Calderón en el año 1982.

Hace poco se remomoraron los 40 años de esa actuación de los Rolling Stones que puede describirse con muchos calificativos: curiosa, histórica, peligrosa... lo que está claro es que los Rolling Stones se ganaron un hueco en los fans españoles. Si fue peligroso aquel concierto, fue por una gran razón: la lluvia.

Los astros se alinearon el 7 de julio de 1982 para que la llegada de uno de los grupos más famosos en la historia del Rock coincidiese con una tormenta terrible que iba a azotar Madrid. Tanto por la lluvia, que pegó muy fuerta, como por la explosión eléctrica que hizo, posiblemente, que la experiencia de los allí presentes fuese más icónica.

De hecho, muchos creen que ese concierto, de haberse celebrado en esa época de mayor protocolo de seguridad y de más restricciones para asegurar el bien de los ciudadanos, se hubiese suspendido. Pero hablando de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Brian Jones, Charlie Watts y Mick Taylor, eso no significaba nada comparado con lo que era actuar para un público como el madrileño.

Una de las personas que estuvo presente en aquel icónico momento, aunque no le pegue mucho, fue Manolo Lama. El narrador de los partidos del Real Madrid y de la Selección Española en Tiempo de Juego rememoró aquel concierto en el que estuvo presente en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Uno de tantos españoles que vivió esa cita recordó varios detalles de aquel momento.

Escucha la anécdota de Manolo Lama en El Partidazo de COPE sobre aquel concierto tan especial.

Los conciertos en estadios de fútbol en la actualidad: Taylor Swift, Coldplay...

Si bien el de los Rolling Stones marcó a toda una generación, es muy posible que otro concierto sea icónico para otro tipo de aficionados a la música más jóvenes. En concreto, el que Taylor Swift realizará en un remozado Santiago Bernabéu en mayo de 2024. Una de las mayores estrellas del momento en el panorama del pop ha desatado una expectación pocas veces vista en nuestro país.

De hecho, las entradas se agotaron al de pocas horas, por la cantidad de gente que entró en la página web con ganas de comprar una entrada lo antes posible. Más de 65.000 personas eufóricas darán la bienvenida a la cantante estadounidense, en el primer gran concierto que albergará el Santiago Bernabéu.

Ese será uno de los múltiples conciertos que albergará el Santiago Bernabéu con su reinauguración oficial. Artistas como Manuel Carrasco o Duki también se darán cita en los próximos meses en un estadio que promete dar guerra.

También lo ha dado en los últimos años el nuevo Civitas Metropolitano, como fue en el caso de conciertos como el de The Weeknd. Obviamente, Barcelona ha sido otra capital de los conciertos. En mayo de este año, Coldplay arrasó todos los pronósticos en su gira Music of the sphere en el Lluís Companys de la Ciudad Condal, estadio en el que actualmente está jugando el Barcelona por la remodelación del Camp Nou.

De estas actuaciones saldrán anécdotas como la que pudo vivir Manolo Lama en 1982, en el concierto de los Rolling Stones del Vicente Calderón. Escucha al narrador de Tiempo de Juego revivir ese momento de su vida.

