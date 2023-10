Alexandre Ruiz revela a Juanma Castaño qué le molestó de la polémica con Luis Enrique: "La espalda"

Luis Enrique ha vuelto a ser protagonista negativo este fin de semana. El entrenador español concedió una entrevista a pie de campo tras ganar con el PSG 1-3 al Stade Rennes. Esta victoria ayuda a que el conjunto parisino no se descuelgue de los puestos de arriba y se quede a dos puntos del liderato, que ahora lo ocupa el Mónaco. En segunda posición está el Niza, con un punto menos que el Mónaco y con uno más que el equipo de Luis Enrique.

Después de esta victoria en la octava jornada, el periodista Alexandre Ruiz, colaborador de El Partidazo de COPE, hablaba con Luis Enrique y le preguntaba por algún aspecto negativo a mejorar tras la ecitada victoria y Luis Enrique le respondió de la siguiente manera: "Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante. Todas las entrevistas. Eres el tío más negativo de la historia del fútbol mundial. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder".

El último enganchón de Luis Enrique con la prensa francesa





Este momento de la entrevista fue tratado anoche en El Tertulión de los domingos con Juanma Castaño y este fue análisis que se hizo de lo sucedido entre Luis Enrique y el periodista.

El mal comienzo de Mbappé

La visita a Roazhon Park supuso un alivio para el técnico español Luis Enrique, puesto en cuestión en las semanas recientes, que salió reforzado por el contundente triunfo por 1-3, coral, de su equipo, el París Saint Germain, ante el Stade Rennes, hasta ahora invicto en la Ligue 1, en el partido 400 como profesional de Kylian Mbappe, que tampoco pudo marcar.

Lleva cuatro encuentros sin ver puerta el astro parisino, inédito ante el gol contra el Marsella, el Clermont y el Newcastle. Tampoco frente al Stade Rennes, aunque mostró más ambición y una evidente mejoría. Solo ocho jornadas y las dudas y la incertidumbre planean sobre el nuevo proyecto parisino. El sonrojo del miércoles en Newcastle, donde perdió por 4-1, se unió al frustrante empate ante el Clermont la semana pasada y al revés en Niza tres jornadas atrás.

Alexandre Ruiz habló en El Partidazo de COPE



En El Partidazo de COPE hablamos con el periodista Alexander Ruiz, que reconoció la gran polémica que ha habido en Francia con esta entrevista: "Hay un buen pollo. Cuando en septiembre el PSG ganó en Lyon 1-4, yo pregunté a Luis Enrique que ver lo negativo solo lo pueden hacer los profesionales, y explicarlo. Le dije que había lagunas y se puso con un ánimo de cara diferente y cambió todo entre tú y yo. El partido ante el Marsella el PSG jugó bastante bien y le dije 'chapeau porque el partido ha sido enorme', y la pregunta pasó súper bien, pero eso lo ha olvidado y recuerda solo lo de Lyon y lo de ayer".

El periodista francés sintió que Luis Enrique ni le miraba: "Aquí se equivoca en el aspecto de la forma. Yo me aparté y dejé a mis compañeros trabajar y yo hacía de intérprete y lo hice para que él estuviera a gusto, aunque no era mi trabajo. Me quedaba una pregunta y busqué las pequeñas lagunas para que pudiera explicármelo. Me dio la espalda y, viendo esto, me puse no nervioso, porque le respeto totalmente, pero me dice que lo chiquillos entienden de fútbol y yo no".

Alexander reconoció que volverá a entrevistarle: "Le seguiré entrevistando porque tenemos los derechos, en el partido contra el Estrasburgo tiene la obligación de venir. Aquí hace dos o tres semanas que la prensa se lo está notando y le dice que tenga cuidado. Si no quiere contestar, es su derecho, pero la forma y la actitud es una falta de respeto"