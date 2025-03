Alejandro Valverde, en El Partidazo de COPE: "Ayuso va a ser el líder en el Mundial"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Alejando Valverde, ex ciclista y nuevo seleccionador nacional: “Estoy con mucha ilusión de querer hacerlo bien. Estáis acostumbrados a verme de ciclista pero hay que ir cambiando; pero ciclista lo seguiré siendo toda mi vida. Ahora me permito muchos más caprichos, yo siempre he sido muy chocolatero”.

Video thumbnail

Sobre el respeto que deben tener los ciclistas al seleccionador, dijo que “eso espero. Quiero que se me tenga respeto no solo por lo que he conseguido, sino porque soy el seleccionador y voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible”.

Óscar Pereiro, ex ciclista, le preguntó si le daba respeto su nuevo cargo: “Respeto claro que da. Siempre he sido ciclista y nunca director, quiero hacerlo bien y no defraudar a nadie. Al final intentaré seleccionar a los mejores para el tipo de recorrido en Mundial, Europeo u Olimpiadas. Tenemos muy buenos corredores y podemos hacerlo muy bien”.

Se ha hablado de que ya hace años, el presidente José Vicioso, le dijo que le hacía ilusión que él fuera el seleccionador: “Me dijo que si él llegaba a ser presidente, le gustaría que yo fuera el seleccionador. Cuando me retiré, me saqué el curso y se ha hecho realidad. Lo que más me dolió fue el tema de Óscar Freire porque con él tengo muy buena relación y sabía que quería ser seleccionador. Te duele y me molestó en su momento, pero lo hablamos nosotros. Lo que ellos hablaron, solo lo saben ellos dos”.

Juan Ayuso está siendo una de las grandes estrellas de la temporada y Valverde habló de sus opciones de pelear con Pogacar, su compañero de equipo, en el Mundial: “Está demostrando que está dando pasos agigantados; ha dado dos pasos más este año e, incluso, ha ganado a Roglic. Hay que soñar en grande; todos sabemos quién es Pogacar pero un Mundial es un día y es un gran recorrido para él. Lo veo muy muy bien. Podemos llevar un potente equipo y hacer un gran Mundial”.

Este miércoles se hizo oficial que Pogacar correrá la París – Roubaix y el nuevo seleccionador dijo que “lo veo bien porque es un hombre que te puede ganar. Es un corredor que se ilusiona y cuando va, es porque le hace mucha ilusión. Si se cae, mala suerte, pero ¿y si gana?.. yo lo veo espectáculo”.

El próximo Mundial será en Ruanda y sobre el equipo que llevará, con la posibilidad de que sea Ayuso el capitán, reconoció que “de aquí al Mundial queda mucho pero si Juan quiere disputarlo 100%, él va a ser el líder. Luego hay que ver si vamos con uno o con dos. Es joven todavía y tiene muchos Mundiales por delante. Él va a ser uno de los líderes”.

Sobre qué tipo de seleccionador será, dijo que “hay que coger un poco de todos; tener un poco d emala leche, animar como el que más. Todos tienen su lado bueno y hay que animar al corredor. Un 'me cago en todo' a veces viene bien”.

Joseba Larrañaga le preguntó a quién nacionalizaría de los grandes ciclistas que hay ahora mismo si fuera ya el Mundial: “Yo cogería a Pogacar. Van der Poel es muy bueno pero no sé si el recorrido es muy duro para él”. Pereiro le preguntó también le habló del favoritismo del equipo español: “Tenemos la fortuna de tener un amplio de corredores buenos en España pero viendo los rivales, tenemos que correr a verlas venir y ver cómo responden. Hay que salir con la vitola de favoritos pero sabiendo que hay más favoritos que nosotros”.