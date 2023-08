Alarma ante el aumento preocupante de lesiones de ligamento cruzado en futbolistas: "Y serán más"

Los especialistas en medicina deportiva alertan: aumentan de forma preocupante los casos de roturas de ligamentos en las rodillas de los futbolistas. La alarma afecta no solo a España, sino a toda Europa.

En la temporada 22/23, se produjeron un total de trece lesiones en Primera División. En la temporada 23/24 (y tan solo estamos a 17 de agosto), los lesionados ya son cuatro: David Silva, Thibaut Courtois, Joel Roca y Militao, por lo que la posibilidad de que se superen las lesiones de la pasada temporada son mayores.

El recordatorio de Juanma Castaño a Guardiola por sus quejas sobre el calendario: "Por pagarle" Pep Guardiola se ha quejado en los últimos días sobre el exceso de partidos que el Manchester City tiene desde que comienza la pretemporada. Su mensaje pasó por El Partidazo. 17 ago 2023 - 06:58

Las pretemporadas, armas de destrucción

Recientemente, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ponía el grito en el cielo por la grave lesión de Kevin de Bruyne. "Al final, mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, y te hacen partidos grandes Y la gente cae y sigue cayendo... ¡Show must go on! ", lamentaba en declaraciones a Movistar.

"Guardiola protestaba con razón de las lesiones, y dejaba caer como que a los clubes les daba igual quién se lesionara. Estos mismos que protestan son los que aumentan las horas de exposición para jugadores", advirtió este jueves en El Partidazo de COPE el doctor Pedro Luis Ripool, especialista en rodilla de la Clínica Ripoll y De Prado.

El doctor regañó a Guardiola por este motivo: "¿Para qué se hicieron los cinco cambios? No fue por un aspecto táctico, sino para que se pueda cambiar medio equipo y se pueda proteger a los jugadores", explicó. "Las plantillas tienen que estar hechas para que los minutos se repartan entre los jugadores, pero eso dígaselo a un entrenador en un momento clave de la temporada".

Además, encontró una serie de factores que machacan duramente las rodillas: "el aumento de carga de partidos, el hecho de que las pretemporadas son a veces más competitivas que las propias temporadas y un factor más importante".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





Escucha la explicación del Doctor Ripoll en El Partidazo de COPE sobre cómo afecta el alto nivel de las pretemporadas modernas a las articulaciones de las rodillas de los futbolistas: "Todo esto provoca en toda Europa un aumento de lesiones alarmante". Además, hay que tener en cuenta que los plazos de recuperación son cada vez superiores.

El doctor dejó una reflexión que debería preocupar seriamente en los clubes de fútbol de élite: ¿Caben esperar muchas más lesiones? "No me gustaría ser pájaro de mal agüero pero..."