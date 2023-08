Aitana Bonmatí, en el Partidazo de COPE: "Será uno de los días más importantes de mi vida"

Aitana Bonmatí habló en Partidazo de COPE, con Andrea Peláez y Joseba Larrañaga, dos días antes de la final del Mundial, que enfrentará a España con Inglaterra el próximo domingo a las 12:00h.

La jugadora de la Selección confesó tener un "tres de nervios porque aún queda mucho tiempo" para la final. También se mostró "contenta" por la instalación de pantallas gigantes para ver la final aunque intenta "aislarse de todo lo que pasa en España" para "no perder la concentración". A pesar de ello admitió que cuando lo escucha es inevitable de que se la ponga "una sonrisa en la cara" ya que "es señal de que algo grande" están haciendo. La centrocampista también admitió que el domingo "será uno de los dias más importantes" de su vida.

Casualidad o no, a la jugadora del Barcelona la "empezaron a salir reels en Instagram del Mundial de España de 2010". "Me empecé a fijar en las jugadas de Busquets, Iniesta y Xavi", añadió. Sin embargo, la gustaría "pasar menos tiempo con las redes sociales".

Aitana habló de que selección es la favorita para la final del domingo: "Creo que la final esta muy igualada,diía que es un 50-50". A pesar de que hace un año no se esperaba "estar aquí", confiesa que "siempre se tiene en mente llegar a la final de un Mundial".

"Hemos cambiado mucho: fisicamente hemos hecho un cambio bestial, basta con ver las fotos y psicologicamente aprendes a gestionar ciertos momentos", dijo la española haciendo hincapié en lo segundo: "El trabajo psicológico es del día a día. Llevo yendo al psicólogo bastante tiempo. Es algo que llevo conmigo".

Por último, afirmó que no sabe "si jugará Alexia o no" pero reconoció que "juegue la que juegue" España ha demostrado que todas están "preparadas para hacerlo". "No sé quien quiero que juegue", bromeaba con Larrañaga.