Adriana Cerezo, en El Partidazo de COPE: "No conseguir el oro en Tokio me da fuerzas para París"

Adriana Cerezo, taekwondista que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, ha hablado este lunes en El Partidazo de COPE sobre las vivencias que desde entonces ha experimentado. "No haber conseguido el oro en Tokio me da fuerzas para París".

La madrileña aprovechó para contar cómo se sintió tras conseguir la plata: "Es una auténtica locura. Llegar a España y ver a mis padres, a mi abuela, a mis compañeros en el aeropuerto y el llegar a la villa... fue brutal". "Que la gente lo viviese así, de esa forma... Deportistas que buscan lo mismo que tú y que admiras. Me tiré cinco dias en shock", añadió.

Además, la taekwondista se mostró sorprendida ante el hecho de que le reconociesen en Asia: "En Tailandia ha sido fuerte porque la gente sigue muchísimo el taekwondo y los que habían visto la final me paraban por la calle. Entré en un tienda de muay thai donde había unos españoles que no me conocían de nada y sin embargo el dueño me paró para pedirme una foto y los españoles fliparon".

Por último, respecto a la competencia con la que puede cruzarse en los Juegos Olímpicos de París, aclaró que "en unos JJOO hay tantas personas que pueden dar la sorpresa, que muchas veces, el que crees que es peor, luego no es así. Vamos a llegar lo mejor preparados posible, vamos a darlo todo y vamos a ir a por lo máximo". "Todo el que esté por delante y todo lo que pille en medio, intentaremos afrontarlo de la mejor forma posible", declaró.

Actualmente, la joven de 19 años se encuentra de gira asiática por Corea y este lunes Ángel García, en El Partidazo de COPE, le ha informado de que justamente dentro de un año, el 7 de agosto de 2024, Adriana estará debutando en los Juegos Olímpicos de París. El 'Grand Palais', edificio monumental de la capital francesa, será el escenario del taekwondo en la próxima cita Olímpica.