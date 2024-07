Adriana Cerezo y el fondo de pantalla en el móvil de una subcampeona olímpica: "Quitarnos la espina"

Este miércoles vivimos un programa especial olímpico en El Partidazo de COPE, en el día que ha comenzado la competición, y a pocas horas de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos en París.

Un programa cargado de los grandes de nuestro deporte y como no podía ser de otra manera, también se ha pasado la taekwondista de Alcalá de Henares, Adriana Cerezo.

Una Adriana que se quedó a las puertas de la medalla de oro en Tokio y que desde entonces ha conseguido medallas a nivel internacional tanto en mundiales como en europeos.

Audio

La deportista madrileña confiesa que no olvida esos segundos que le apartaron de la medalla en Tokio debido a un toque de su rival: "Muchas veces me lo preguntan y yo también, pero cada vez menos" y está convencida de que "nos quitaremos la espinita dentro de una semana" porque "soy de las personas que piensa que todo pasa por algo".

?? @ACerezoIglesias, en @partidazocope, sobre los cinco segundos que le privaron del oro en Tokio



??? "De todo se aprende, todo pasa por algo y ese no era el momento"



?? "Nos vamos a quitar la espinita en unas semanas"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/8K2rjfoBal — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 24, 2024

Adriana dio aquel 24 de julio de 2021 la primera medalla a España en los Juegos de Tokio y preguntada sobre esa circunstancia, Cerezo contesta que "hoy me acordé porque fue justo hace 3 años, pero no he llegado a ser consciente de lo que significaba ser la primera medalla. Según ha ido pasando el tiempo es bonito de recordar".

La Bicho

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Adriana Cerezo es conocida como 'la bicho' de la Delegación Española y ella cree que es porque "estoy preparada para lo que toque". Como decimos, Adriana formó parte de un programa especial con deportistas como Rafa Nadal, Saúl Craviotto, Rudy Fernández o Alexia Putellas entre otros, y por ello, y a pesar de todos sus éxitos internacional, Adriana todavía se considera "un poco bicho pequeñín después de todo lo que hay", pero "vamos escalando".

Juegos de París

De cara a esta cita olímpica, a Adriana no le importaría "repetir una final como la de Tokio, pero con otro resultado". "Tengo una idea de lo que será nuestro cuadro, pero siempre habrá sorpresas. Crees que habrá un cruce, y luego no hay, pero nos preparamos para ser los mejores".

Para Ángel García especialista de los Juegos Olímpicos de la Cadena COPE, la opción de Adriana es una opción clara de medalla. Y sobre una medalla en París, la taekwondista desveló lo que tiene de fondo de pantalla en el móvil desde que perdió la final de Tokio: "Tengo la medalla de oro de París y la Torre Eiffel y una foto mía gritando".

La participación de Adriana será el próximo día 7 de agosto, y "espero toda la energía" de los aficionados, a la vez que agradece el apoyo que ha recibido a lo largo de todos estos años.

?? @ACerezoIglesias, en @partidazocope



?? "Creo que vamos a superar las 22 medallas de Barcelona '92"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/mk3PVtMybW — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 24, 2024

La medallista olímpica cree que se superarán las 22 medallas de Barcelona 92' porque "desde Tokio se ha visto una mayor participación económica" y en cuanto a su disciplina, de cuatro que van - Javier Pérez, Cecilia Castro y Adrián Vicente, junto a Adriana - "podemos conseguir 4 medallas perfectamente".

Canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo)