Adrián, en El Partidazo de COPE: "El objetivo es ganar la Premier"

El portero español Adrián San Miguel vivirá este viernes su séptima temporada en la Premier League. Lo hará en las filas del Liverpool, tras desvincularse del West Ham. "Ha llegado una oportunidad de oro y hay que aprovecharla. Me enteré bastante tiempo atrás. Estaba entrenando en Sevilla aunque ya sabía que este momento iba a llegar".



Sobre las ofertas que ha recibido durante el mercado de fichajes, ha dicho: "He valorado varias opciones, pero mi idea era continuar por Europa. Es una llamada que no puedes rechazar cuando te llama el campeón de Europa".



La Premier arranca este viernes con la visita del Norwich a Anfield y el Liverpool afronta esta temporada con pocos cambios en el equipo. "¿Qué cambias del campeón de Europa? Necesitas remplazar a poca gente. He hablado con varios compañeros que han pasado por aquí y me han dicho que el club es impresionante. Voy a disfrutar mucho. Mañana será un día muy especial", ha afirmado el exportero del Betis, tras hablar con el guardameta español Pepe Reina.



"El objetivo principal es ganar la Premier. El reto es ganarle al Manchester City. El año pasado nos quedamos solo a un punto del título", ha recordado Adrián San Miguel, en El Partidazo de COPE, tras los 97 puntos y una sola derrota que sumó el equipo de Klopp en el campeonato inglés la pasada temporada.



Tras seis temporadas en Inglaterra, el nuevo jugador del Liverpool ha asegurado que "he ganado mucho en lo personal. En lo deportivo, he crecido como portero. En la liga inglesa se nos respeta menos. Los árbitros no pitan falta en los balones áereos", ha dicho Adrián San Miguel, en El Partidazo de COPE.





�� Hablamos con el segundo portero español en la historia del Liverpool



��️ @AdriSanMiguel en @partidazocope



♥️ "Tenía más ofertas pero el @LFC era irrechazable. Estoy aquí porque me lo he ganado"



�� "Estoy deseoso de vivir el You'll never walk alone"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/fVATF2T20f — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 8, 2019