La impresionante historia de superación de Sara Andrés, la atleta protagonista de #Km42

Sandra Andrés es la invitada este lunes en #Km42, la sección semanal de 'running' de El Partidazo de COPE.

Sara es una velocista de 32 años, paralímpica, que corre sin sus dos piernas, que perdió en un accidente que sufrió con 25 años y que, además, ha superado un cáncer de tiroides: "Yo me lo tomo como aprender algo bueno de lo malo. Es una faena perder mis pies, y es una faena, pero me ha permitido ser feliz de otra manera. De las piernas me operaron tres veces, y con el cáncer estuve luchando varias meses. Yo sabía que quería vivir feliz la vida. Me acepté y volví a superarme, quería descubrir hasta dónde podía llegar".

Se mueve con algunos pares de prótesis: "Soy un poco como Jack el Destripador. Yo tengo un vestidor de prótesis". Las más baratas, valen unos 3000 euros, que ha podido costear, en parte, gracias a alguno de sus patrocinadores. Corre con unas especiales de fibra de carbono, que también utilizó en el entrenamiento de este lunes en el Parque del Retiro, en Madrid, en el que participaron Chema Martínez, Joseba Larrañaga y un grupo de amigos de #Km42.

Su estilo de vida no pasa desapercibido por quienes la conocen: "Me ha pasado pocas veces, pero cuando la gente se compadece de mí, no me gusta, porque soy feliz. Veo normal la curiosidad con la que la gente mire las prótesis. Para eso, los niños en la playa son menos indiscretos, y lo gritan a voces. Pero no pasa nada, que pregunte y que toquen".

"O sueñas a lo grande, o no sueñas". Con esa frase, define sus próximos retos deportivos, que prepara con un grupo de compañeros "olímpicos y paralímpicos".