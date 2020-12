'Mono' Burgos, en El Partidazo de COPE: "El Atlético tiene números de campeón, es más que favorito"

Germán ‘El Mono’ Burgos ha pasado este jueves por El Partidazo de COPE. El que fuera durante años mano derecha del Cholo Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid ha estado en directo en el programa para hablar de su futuro como entrenador, las opciones de su exequipo al título, el derbi del pasado fin de semana y toda la actualidad del mundo del fútbol.

¿Cómo estás?

Muy feliz, contento porque estamos trabajando buscando trabajo. Me encuentro con el cuerpo técnico trabajando en distintos sistemas para estar preparados para intervenir cuando nos llamen.

¿Pudiste fichar por el Zaragoza?

Tuvimos una reunión y estaba todo preparado, pero el director deportivo del Zaragoza (Lalo Arantegui) salió del club. Habíamos hablado, estaba todo avanzado, pero sufrió una derrota en el camino… A mí me gustaba la entidad, la historia del Zaragoza. Ahora, seguimos trabajando para intervenir en el momento en que hagamos falta. Estamos preparando tres semanas de trabajo con cada sistema: 4-3-3, 4-4-2 y 3-5-2.

¿Qué has hecho hoy, qué haces en un día normal?

Me levanto y empiezo a mirar fútbol de todos los países, me voy a caminar, hago entre 8 y 12 kilómetros, vuelvo a casa y si no tenemos reunión con el cuerpo técnico, sigo mirando fútbol y estudiando equipos y entrenadores. En mi caso me gusta ver a los equipos y los entrenadores que están ahora y los que han estado y han dejado algo en el fútbol. Tengo como cincuenta entrenadores elegidos y veo cómo resolvían las situaciones si les metían un gol, cuántos cambios tenían, cómo modificaban las tácticas…

Estudioso del fútbol

Me fijo en entrenadores como Rinus Michels, Ferguson, Cruyff, Aragonés, Guardiola, Del Bosque… todos los que hayan generado cosas en equipos y en selecciones.

¿A qué entrenador te gustaría parecerte?

Mi formación es la misma que la de jugador. Me baso en los que como jugador me han dejado algo a mí y me han preparado como jugador y como entrenador dentro del campo: Bielsa, Aragonés, el Toro Gallego y Griguol. Eso es lo que busco yo en cada equipo, tener un entrenador dentro del campo. Si tienes uno, vale, pero sí tienes cuatro, mejor. Necesitas alguien que crea en ese método o proyecto dentro del campo.

¿Cómo es tu relación con Simeone?

Lo llamé cuando estuvo enfermo del Covid. Tenemos una amistad de hace muchos años. He almorzado y cenado más con el que con mi familia. Hemos estado juntos ocho años en la selección argentina y cinco en el Atlético de Madrid como jugadores y luego diez como técnicos. Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo, a mí no me gusta molestar. Hablo con él cuando está mal. Parece que cambió el teléfono, pero voy a conseguir el nuevo porque le mandé un mensaje cuando después del partido ante el Real Madrid, pero no me contestó…

El Mono Burgos, durante un partido con el Atlético de Madrid.Cordon Press

¿Viste el derbi madrileño?

No lo vi el partido porque hacemos reparto de tareas. Me encargo de mirar otros equipos. Lo que sí hacemos es que me pasan un informe el que le toca ver el partido. No solo vemos Liga española y me gusta ver los partidos a cuatro pantallas. Mi sueño es tener las mismas televisiones que tienen los aeropuertos…

¿Estás nervioso por entrenar?

Nervioso no estoy por la oportunidad, estoy muy tranquilo y asentándonos con el cuerpo técnico. Mañana a las 11:00 tenemos unas mediciones para ver cómo el jugador corre dentro del sistema táctico, cuándo, dónde y por qué… Lo que tratamos es que corran cuando tengan que correr, cuando tengan que presionar, bascular… Se acabó el correr alrededor del campo, ahora se corre dentro de un sistema.

¿Qué harías si un jugador hace gestos en un cambio?

Lo que decía Luis Aragonés. Los que tengo yo son para encuadernar. Enfádese, pero enfádese primero con usted mismo.

¿Qué opinas de los últimos enfados de los jugadores del Atlético de Madrid?

Dijo el señor Umbral, señores yo he venido a vender mi libro.

¿Quién es el jugador del Atlético más disciplinado?

En el Atlético hemos formado de niños a hombres y eso es lo bueno. Ya son entrenadores muchos dentro del campo. Hemos formado entrenadores que saben resolver, dar una indicación, cuándo salir a presionar, cuándo no, cuándo refugiarse. Hablo de Saúl, Koke, Thomas, Giménez…

¿Qué es más importante el trabajo físico, el táctico o el anímico?

Un cien de todo. El respeto hacia el jugador es entrenarlo al cien por cien. Es el respeto del entrenador hacia el jugador.

¿Cómo vas a ser como entrenador?

Uno no varía mucho de cómo es como persona. Hay varios componentes. El entrenador en estos años reúne un montón de cosas, pero su ventaja es que tiene ayudas: psicólogos, gente que te da información y uno debe limpiarlo todo y darle el mensaje claro directo y conciso al jugador de lo que va a hacer y lo que se espera de él.

¿Una bronca es necesaria?

A los jugadores hay que hacerlos mejorar, saber llevarlos, jugar con sus emociones en beneficio del grupo porque formando un grupo tienes un equipo.

¿Quién ha sido el peor entrenador que has tenido?

Todos los entrenadores me han servido. De todos sacas algo en menor medida.

¿Cómo ves las ideas y el plan del Cholo?

Va en la genética y en la identidad de lo que necesitan los equipos. No es lo mismo lo que necesitan el Getafe o el Leganés que el Atlético de Madrid que tiene que salir campeón. El entrenador que va a decir… llega a entrenar al Real Madrid y dice vamos a clasificarnos… esa postura ya está gestada. Lo difícil es cuando quieres intervenir en un equipo y llevarlo a cuotas más altas. Por eso nos preparamos en esos tres sistemas que se manejan en España.

¿El Atlético de Madrid es aspirante, candidato o favorito al título?

Por los puntos que tiene es favorito, tiene puntos de campeón. Inclusive perdiendo el otro día con dos partidos menos sigue estando ahí. Es más que favorito.

¿Asusta verlo así por el tema del partido a partido?

Yo creo que no. ¿A quién no le va a gustar ver al Atlético de Madrid primero?

¿El Barcelona está descartado?

También le faltan dos partidos. Hay que esperar porque es el Barcelona y va a ir recuperando los puntos que le faltan.

¿Te gusta el fútbol de ahora?

Lo que analizo es la preparación del entrenador, cómo les saca al campo cuando no eres ayudado por la grada. Ahora la concentración es mayor. Es difícil jugar así y mantener la concentración. Los entrenadores tienen mucha más importancia porque cualquier palabra se escucha como si fuera un entrenamiento. Me interesa muchísimo en esta faceta sin gente cómo logran los equipos mantenerse en un equilibrio para seguir buscando el partido durante 95 minutos.

¿Algunos jugadores están más cómodos sin público?

En esto disiento. El fútbol está hecho para la gente. A mí lo que más extrañaba cuando deje de ser jugador era el insultó porque me motivaba más. En la portería siempre tenías uno que te machacaba durante 45 minutos. A mí me gustaba cuando había poca gente y había uno que se encaprichaba en querer entrar en mi mente, le era imposible.

¿Futuro en España o en el extranjero?

Hemos pensado con los representantes de Bahia que primero queremos trabajar en España. Hemos tenido ofertas, pero la condición era que yo no viajara a la Champions League porque cuando se estaba jugando no podía hacer la pretemporada y yo no podía hacer el feo al Atlético de irme a otro equipo después de la despedida tan bonita que me hicieron y no estar en la Champions. No he visto una despedida así en mi vida a un segundo entrenador. Mejor que no hubiera gente porque el roble que soy se iba a resquebrajar. Me decía no vas a llorar ahora. Si hubiera habido gente sería mas complicado, pero la gente está en el corazón.

El Mono Burgos se despide del Atlético de Madrid el pasado 19 de julio ante la Real Sociedad.Cordon Press

¿Te gustaría entrenar en Argentina?

En algún momento tengo que pasar por River porque es mi casa. Tengo 20 años de actividad por delante y después quiero ser seleccionador y ahora tengo cincuenta y uno.

¿Y al Atlético de Madrid?

No lo sé eso sería categorizar algo que no está en mi mano ahora. Tengo la esperanza y el trabajo para ser primer entrenador y esa es mi meta y mi sueño porque soy un perseguidor de sueños.

Nuevo sistema de puntuación que has desarrollado

Es priorizar el gol para sintetizar la idea. Al 0-0 otorgarle un punto es regalar el punto. Hay que buscar esa puntuación haciendo más goles desde los empates. La victoria sumaría tres puntos y desde ahí sumando puntos por los empates a goles y restando uno por la derrota. Quitarías más armas defensivas para obtener más armas ofensivas. Veríamos un juego más limpio porque al perder un hombre en esta situación sería muy complicado acceder a un punto, lo tiene muy difícil el que se queda con diez hombres.