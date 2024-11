Rodri explica el polémico vídeo de la celebración del Balón de Oro y el cántico de Vinicius: "No falté el respeto"

Rodri Hernández, tras ganar el Balón de Oro, dijo no estar amargado por la ausencia del Real Madrid en la ceremonia que le consagró como ganador del Balón de Oro, por delante de Vinicius, pero considera que de la misma forma que hay que saber ganar, también hay que saber perder.

En una entrevista publicada este sábado por France Football, la revista que creó este galardón que distingue al mejor jugador, reconoce que hubiera preferido que todo el mundo estuviera presente, en alusión al Real Madrid, que se ausentó al comprender que Vinicius no sería el vencedor, y a que tampoco acudieron ni Jude Bellingham, ni Dani Carvajal, que fueron tercero y cuarto.

Rodri Hernández y Juanma Castaño

"Tengo que respetar la decisión de todo el mundo. Aunque yo no habría actuado de la misma forma. Pero ellos hacen lo que quieren".

El defensa español del Manchester City asegura que él no dudó a la hora de acudir a la ceremonia en París del pasado 28 de octubre cuando no sabía que iba a llevarse el Balón de Oro: "Cuando se te reconoce tu valor a un nivel muy alto, está bien acudir, seas el vencedor final o no".

De hecho, recuerda que el pasado año también estuvo aunque Erling Haaland estaba en posición de favorito y quiso estar "para apoyarlo en ese momento que es único. Hay que saber ganar, pero saber perder también es importante".

el polémico vídeo

La polémica llegó cuando al jugador español le grabaron durante su fiesta privada de celebración. En el vídeo parecía que el centrocampista se estaba acordando de Vinicius Jr. El brasileño tras conocer que no iba a ser el vencedor de este galardón, decidió no asistir a la gala.

Roberto Morales le preguntó a Rodri Hernández por este vídeo. El español afirmó en 'El Partidazo de COPE' “que la gente tiene que entender que la deportividad sana” también existe.

“Al final es una fiesta privada en la que estoy seguro que si al final metiéramos una cámara en cada una de nuestras casas...”, continuó diciendo el jugador del Manchester City.

Esa celebración es “un momento en el que no estás pensando en nada más”. Por eso, en ningún momento se le “falta el respeto a nadie, es una cosa más de rivalidad”. Rodri admitió respetar “tremendamente a Vinicius, al Real Madrid, a cualquier jugador que haya tenido opción de ganar el Balón de Oro”.

También dijo no echar de menos un mensaje de felicitación de Vinicius o del Real Madrid porque “no es mi club”. El jugador solo preocupa de su “gente, su familia y su club. De la gente que estuvo allí, que me quiso apoyar y ya está”.

“Sus razones tendrían, sus motivos tendrían. Yo no lo hubiese hecho de esa manera. Pero eso no quiere decir que estuviese bien o mal. Cada uno toma sus decisiones y ya está. No hay que darle muchas más vueltas”, dijo en relación a que el Real Madrid no le haya felicitado y no se presentara en la gala del Balón de Oro.

