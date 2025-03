El reto que lanza Joseba Larrañaga a Tebas por el fútbol televisado y su precio: "25 euros"

La gran batalla de Javier Tebas como presidente de LaLiga es la lucha contra la piratería y seguirá firme con su compromiso de proteger a los clubes y los ingresos generados por los derechos televisivos, sin olvidar la sostenibilidad económica de la competición.

Y sobre ello, la entidad aseguró que los equipos pierden al año entre 600 y 700 millones de euros por la piratería, una práctica que en España es un 25% superior a la media en la UE.

Tebas, además, aseguró este pasado jueves que "cada fin de semana" bloquean "unas tres mil IPs que emite contenido ilegal", en relación con la piratería en el fútbol.

LALIGA PODRÁ SEGUIR BLOQUEANDO DIRECCIONES IP

El Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona desestimó íntegramente las solicitudes de nulidad de actuaciones presentadas por Cloudflare y RootedCON contra la sentencia que ordenaba el bloqueo de direcciones IP utilizadas para la distribución ilícita de contenidos audiovisuales de LaLiga.

La resolución descartó que hubiera un "artificio procesal", como sugerían algunos solicitantes, y ratificó la validez del procedimiento seguido, descartando el auto judicial que exista un procedimiento de bloqueos indiscriminados, declarando expresamente que no existe "merma de garantías".

El auto, además, detalla que "no se acredita que se haya producido perjuicio alguno, ni se identifica este, ni se cuantifica, ni se interesa la práctica de ninguna prueba dirigida a acreditar, directa o indirectamente, la generación de perjuicio como elemento constituyente de la pretensión anulatoria".

LaLiga reaccionó a la resolución mediante un comunicado. "Esta resolución constituye un importante respaldo jurídico a las legítimas iniciativas emprendidas por LaLiga y Telefónica en lucha contra el fraude y la piratería audiovisual en España", valoraba la entidad presidida por Javier Tebas.

EL RETO QUE LANZA JOSEBA LARRAÑAGA A TEBAS

Carlos Ganga, durante el programa de El Partidazo de COPE del pasado jueves, repasó las declaraciones que Javier Tebas realizó en una conferencia y el tema que desató el debate entre los tertulianos fue el de la piratería y el precio del fútbol.

El presidente de LaLiga durante su intervención, dijo: "Los Ferraris también son caros y no se van robando. No creo que el fútbol sea caro, por 80 € no solo compras fútbol, te dan más cosas... el día que se pueda comercializar sin hacerlo todo junto, mientras no ponga en riesgo nuestros ingresos y nuestra viabilidad, se hará".

Tras escuchar las palabras de Tebas, Joseba Larrañaga le lanzó un reto. "Yo, insisto, invito a Javier Tebas a que yo le dé 25 euros cada mes y que en la tele de mi casa pueda ver el fútbol. Cuando él quiera que lo demuestre", comentaba el presentador de El Partidazo de COPE.

Y añadía: "Si repite una mentira mil veces, al final se va a convertir en verdad. Yo le doy a Tebas ahora mismo 25 euros y espero poder ver el fútbol en mi casa. Y como yo, habrá millones de espectadores y aficionados en este país que harían lo mismo".

Al debate se sumaba David Sánchez, que comentó: "Ellos te dicen que estás contratando con tus 120 euros dos líneas telefónicas, internet de casa…". A lo que Joseba respondió: "No estoy hablando de eso. Yo pago más de eso y la parte correspondiente al fútbol es más".

