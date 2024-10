La razón por la que Toni Nadal no ha visto el vídeo del anuncio de la despedida de Rafa: "Nunca miré nada"

La reciente despedida de Rafa Nadal ha conmovido al mundo del tenis y a sus seguidores, generando una oleada de emociones y recuerdos de su brillante carrera. Sin embargo, hay una figura clave en la vida de Rafa que ha optado por mantener cierta distancia de este momento: su tío, Toni Nadal.

En una conversación con Juanma Castaño en el programa El Partidazo de COPE, Toni compartió su decisión de no ver el video del anuncio de despedida de su sobrino, dejando claro que su relación con la pantalla y el espectáculo es distinta. Reconocido por su papel como entrenador y mentor de Rafa, explicó que su contacto con las imágenes de su sobrino ha sido limitado.

"Solo he visto un pequeño fragmento en un programa en el que he intervenido; me han puesto un trozo y es lo único que he visto", confesó. Este comentario revela una actitud que muchos podrían considerar sorprendente, sobre todo viniendo de alguien tan cercano a una de las figuras más emblemáticas del deporte.

AFP7 vía Europa Press Rafa Nadal

La razón detrás de esta decisión es, en gran medida, personal. Toni admitió que "no me gusta mucho ver cosas así", refiriéndose a los videos emotivos que suelen acompañar momentos de despedida. Esta aversión no es nueva; ha estado presente a lo largo de su trayectoria.

Toni Nadal no ha visto el vídeo

"No me gusta mucho ni ver a Rafael en la tele", afirmó. Esta declaración pone de manifiesto una relación profundamente íntima y privada con Rafa, que trasciende el ámbito mediático. El hecho de que Toni no quiera ver a su sobrino en entrevistas o situaciones similares puede parecer inusual.

Sin embargo, él mismo explicó que se ha acostumbrado a no verlo casi nunca en esas circunstancias. "Me acostumbré a no ver casi nunca a Rafael cuando le hacían una entrevista", comentó. Este enfoque refleja una perspectiva que prioriza la conexión personal sobre la exhibición pública, y puede ser un intento de preservar la intimidad de su relación.

Otra razón que menciona Toni es que, al conocer a Rafa tan bien, no siente la necesidad de ver lo que él puede decir en público. "Yo sé lo que Rafael puede decir o no, entonces tampoco tengo un gran interés en verlo", aclaró. Esta afirmación resalta un profundo entendimiento entre el tío y el sobrino, donde las palabras no son lo único que cuenta.

EFE Retirada Rafa Nadal

La confianza y la comunicación entre ellos han sido tan fuertes a lo largo de los años que Toni siente que no necesita la validación que ofrecen las entrevistas o los videos. Este enfoque de Toni no se limita solo a las entrevistas. También admitió que no vio el documental que se realizó sobre Rafa: "Hizo un documental y no lo vi".

El anuncio de la despedida de Rafa

Este comentario puede parecer un reflejo de la desconexión de Toni con la comercialización del deporte, donde el enfoque de su sobrino ha sido objeto de análisis y discusión constante. En lugar de sumergirse en la narrativa creada por los medios, Toni opta por vivir su relación con Rafa en un espacio más personal y menos expuesto al público.

La decisión de Toni Nadal de no participar en el consumo mediático de la carrera de Rafa puede ser interpretada de diversas maneras. Por un lado, podría verse como una forma de proteger su vínculo familiar en un mundo que a menudo transforma a los deportistas en productos de entretenimiento.