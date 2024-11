Lo que piensa Rodri de todos los españoles que querían que Vinicius fuera Balón de Oro: "Somos un país peculiar"

La reciente victoria de Rodri Hernández en el Balón de Oro, galardón que lo reconoce como el mejor jugador del mundo, no solo ha sido un hito personal, sino también un punto de reflexión sobre el fútbol y la opinión pública en España. En la entrevista en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño le preguntó a Rodri acerca de la controversia que generó el hecho de que varios periodistas españoles apoyaran a Vinicius Jr. como favorito para el premio, un tema que, como era de esperar, no pasó desapercibido en el entorno futbolístico español.

Sin embargo, la respuesta de Rodri fue sorprendentemente serena, mostrando una actitud madura y comprensiva hacia los diferentes puntos de vista. Cuando Castaño le preguntó si le había molestado que algunos periodistas españoles hubieran dado su voto a Vinicius, Rodri respondió con calma.

"Para nada, para nada. Me encanta que la gente vote lo que sienta y lo que quiera". Para el centrocampista del Manchester City, lo más importante es que cada persona exprese su opinión de forma libre, sin presiones. A pesar de la controversia, Rodri dejó claro que no le dolía que otros periodistas tuvieran una opinión diferente, ya que lo ve como parte de la diversidad de perspectivas que existen dentro de un país con una enorme pasión por el fútbol.

Rodri, junto a su Balón de Oro, en el estudio central de la Cadena COPE

No obstante, en un momento de la entrevista, Rodri ofreció una reflexión más profunda sobre la naturaleza de España como nación futbolística. "Lo que yo sí que denota un poco es que somos un país peculiar. En el sentido de que yo creo que somos antes de nuestro club, que de nuestro país, muchas veces. Y eso no pasa en otros países. Es mi sensación", comentó.

Lo que piensa Rodri

Con estas palabras, el mediocampista apuntó a un fenómeno común en España, donde la identidad de los aficionados se define con mucha frecuencia por el club de sus amores, más que por su país. Esto, a su juicio, puede llevar a situaciones como la que vivió Vinicius, donde un importante sector de la prensa local prefirió apoyar a un jugador de su propio club —el Real Madrid— por encima de la selección nacional, una postura que en otros países, según Rodri, no sería tan frecuente.

Además, Rodri resaltó que, a pesar de las diferencias y de las posturas a veces polarizadas, también ha sentido un apoyo generalizado entre los aficionados españoles. "Ahora, por ejemplo, me estoy rehabilitando aquí en Madrid, vienen y me dicen: Soy del Atleti, soy del Madrid, soy del Betis, soy tal. Pero es que me encanta sentir el calor de muchísima gente".

Esta diversidad de apoyo, desde diferentes equipos, es lo que para Rodri le da valor a su logro: "No hay nadie que me haya dicho, 'anda este paquete que lo ha ganado'. Nadie". Para él, este reconocimiento transversal de su talento demuestra que el fútbol, en última instancia, trasciende los colores de los clubes y se convierte en un asunto que une a todos los aficionados.

Rodri Hernández, con el Balón de Oro en El Partidazo de COPE

Por otro lado, la reflexión de Rodri sobre el trato que recibe en las redes sociales y la tranquilidad que le proporciona no estar tan expuesto a las críticas en línea, también deja entrever su enfoque equilibrado sobre la fama. El hecho de no estar constantemente conectado a las redes le permite vivir de una forma más tranquila, sin verse tan afectado por las opiniones externas, sean positivas o negativas.

Querían que Vinicius fuera Balón de Oro

En resumen, Rodri se muestra como una persona que entiende las pasiones y rivalidades que existen en el fútbol español, pero que, a la vez, valora la libertad de expresión y el apoyo generalizado que ha recibido desde su victoria. Su actitud refleja una madurez poco común en el mundo del fútbol, donde la rivalidad entre clubes a menudo sobrepasa la noción de unidad nacional.

Sin duda, el hecho de que Rodri haya ganado el Balón de Oro, con el apoyo de muchos, pero también la crítica de otros, demuestra la complejidad de ser una figura pública en un país tan futbolísticamente dividido como España.