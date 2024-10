Paula se subió en un árbol para que la riada por la DANA en Valencia no la ahogara: "El agua nos llegaba por el cuello"

Juanma Castaño comenzó este miércoles El Partidazo de COPE recordando el testimonio de Vicente, que no podía localizar a su sobrina Paula durante la noche de este pasado martes tras la DANA que azotó a toda la provincia de Valencia y que ya ha dejado 92 fallecidos.

"Estoy en contacto con mi hermana y mi hermana, la angustia que tiene, y yo como tío es que no sabemos de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar y la verdad es que es desesperante esto. No sabemos dónde, no sabemos nada", era el relato que conmovía a Juanma.

Y agregaba: "En la última conversación que tuvimos con ella nos dijo que estaba cogía a en un árbol y que el agua iba con mucha fuerza. Y ahora, pues tenemos la angustia porque no sabemos como contactar con ella".

EMERGENCIAS RECIBE CASI 5.000 LLAMADAS

El teléfono único de Emergencias 112 Comunitat Valenciana ha recibido desde este lunes un total de 4.964 llamadas relacionadas con la dana que, ayer, arrasó numerosos puntos de la provincia de Valencia y ha dejado, al menos, 92 víctimas mortales e incontables daños materiales.

Según el balance hecho público por el Centro de Emergencias de la Generalitat, prácticamente todas esas llamadas se han recibido desde la provincia de Valencia (4.948), por 16 procedentes de Castellón, que es en la que la dana ha dejado este miércoles más lluvias aunque sin la intensidad ni la gravedad del episodio de ayer.

Los municipios desde los que se han recibido más llamadas durante las últimas 36 horas son Chiva, Cheste, Chera, Catarroja, Bugarra, Bétera, Yátova, Torrent, Silla, Riba-roja, Picassent, Pedralba, Paiporta, Montserrat, Mislata, Manises, Guadassuar, Fortaleny, Beniparrell, Benetússer, Benagéber, Algemesí, Alfafar, Aldaia, Alborache, Utiel, Sot de Chera, Sedaví, Requena, Picanya, Paterna, Montroy, Massanassa, Loriguilla, Godelleta y Favara.

EFE El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su última comparecencia por las inundaciones.

Se trata en su mayor parte de municipios donde la dana hizo más estragos, tanto con la descarga de lluvias que llegaron a ser torrenciales como con el registro de otros fenómenos adversos, como tornados y rachas muy fuertes de viento.

EL DURO RELATO DE PAULA

Seguidamente, y tras recordar el duro relato de Vicente, El director de El Partidazo de COPE informaba que Paula se encontraba bien pese a lo vivido durante el martes.

"A estas horas estaba un arbusto. Estaba en el coche hablando con mis padres y ellos nos iban dando instrucciones. Me quité el cinturón, bajé la ventanilla y conseguí salir del coche junto a mi pareja", explicaba Paula a Juanma Castaño.

Y añadía: "En ese momento ya teníamos el agua por la cintura. Empezó a subir y a subir y llegó a taparme la cara. Venían olas, nos golpeaban arbusto e incluso algunos coches venían hacia nosotros".

"Hubo un momento en que la corriente era tan fuerte que le tuve que decir a padre que no podía estar con el móvil porque me tenía que agarrar bien. Les dije que les quería, colgué y guardé el móvil en el bolsillo. Creo que eso fue lo más difícil que hice", narraba una emocionada Paula.

Y proseguía diciendo: "La corriente nos arrastró. Me golpeé con coches, árboles y creo que con una persona también. A mi pareja la perdí un momento, pero luego la encontré por milagro. Durante todo esos momentos llegué a pensar que me había muerto porque estaba ahogada completamente, no podía respirar".

¿CÓMO LA RESCATARON?

Juanma Castaño preguntó cómo consiguieron rescatarlas y comentó: "Al final conseguí sacar la cabeza y fue cuando vi a una persona, que resultó ser mi pareja. La corriente nos siguió llevando hasta un arbusto al que me agarré. Estuve unas 5 horas en el arbusto de pie hasta que llegaron a rescatarnos los G.E.O., que venían con trajes de buzo y todo".

"No perdía la esperanza en ningún momento. Estaba con mi pareja al lado y entro los dos nos dimos muchísima fuerza. Hubo momentos que fueron eternos porque cada vez que no le veía pensaba que lo había perdido. Nos apoyábamos, no perdíamos la esperanza y cuando vimos que el agua bajaba no decíamos que 'nosotros podemos'", era el relato esperanzador de Paula.

Para finalizar comentó: "Cuando me rescataron, tenía síntomas de hipotermia, yo no notaba en ningún momento a qué nivel tenía el agua hasta que intenté mover la mano y vi que el agua ya no me cubría. Llegó un punto en el que no tenía ni frío ni calor, era una sensación muy extraña de no puedo más".