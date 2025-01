Nacho Peña pide a los equipos de LaLiga que vayan al juzgado si el Barça inscribe a Dani Olmo: "Precedente peligroso"

La polémica sobre la inscripción de Dani Olmo por parte del FC Barcelona continúa generando controversia. El tertuliano de El Partidazo de COPE, Nacho Peña, no ha dudado en expresar su preocupación por el caso, instando a los equipos de LaLiga a llevar el asunto ante los tribunales si el Barcelona consigue que un juez autorice la inscripción del jugador. Peña considera que este incidente podría sentar un "precedente peligroso" y generar una serie de situaciones problemáticas para el resto de la temporada.

En en el programa deportivo de la COPE, Nacho Peña se mostró crítico con la gestión del Barcelona en el proceso de inscripción de Dani Olmo, quien tras no poder ser inscrito antes del 31 de diciembre, ahora se encuentra en una situación contractual incierta. Peña destacó que el club azulgrana ha tenido "cinco meses" para formalizar la inscripción, y que la situación del jugador español ha llegado a este punto "por la mala suerte de Christensen".

El argumento del Barça de que no ha podido inscribir a Dani Olmo debido a causas de "fuerza mayor" ha sido cuestionado por Peña. Si bien el club alega que el retraso se debió a problemas administrativos provocados por las vacaciones de Navidad y la falta de transacciones económicas, el periodista considera que esta explicación no tiene fundamento suficiente para justificar la inscripción tardía. "La fuerza mayor del 26 al 31 de diciembre es difícil de aceptar, incluso por un juzgado", sentenció Peña, refiriéndose a la poca plausibilidad de esta excusa en un proceso judicial.

EFE El centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo celebra su gol al Rayo Vallecano

Además, Peña hizo hincapié en el "precedente peligroso" que podría crearse si un juez validase la inscripción de Dani Olmo. En este sentido, el tertuliano advirtió que el resto de clubes de LaLiga podrían verse tentados a recurrir a la vía judicial en caso de que el Barça inscriba a jugadores fuera de los plazos estipulados, lo que podría desatar una cascada de impugnaciones.

La amenaza de impugnación en LaLiga

"Si a Dani Olmo o a Pau Víctor los veo jugando un partido, puedo impugnar ese partido por alineación indebida", afirmó Peña, sugiriendo que, si otros clubes se sienten agraviados por la posible irregularidad, podrían impugnar 15 partidos seguidos, algo que pondría en tela de juicio la competitividad de la liga.

El peligro de una cascada de impugnaciones es real, según el periodista. Si un juzgado validara la inscripción tardía de Olmo, se abriría la puerta para que cualquier club, cumpliendo con las normativas y obligaciones impuestas por LaLiga, pudiera recurrir judicialmente cualquier incumplimiento de plazos por parte de otros equipos.

Peña también subrayó que este tipo de situaciones ya han ocurrido en el pasado con otros jugadores, como David de Gea, Kike García o Pedro León, quienes se quedaron sin poder jugar en su respectiva temporada por problemas administrativos, lo que añade un peso histórico a su argumentación.

EFE BARCELONA, 26/11/2024.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy martes FC Barcelona y Brest en el estadio Lluis Companys, en Barcelona. EFE / Alejandro García.

Por su parte, el FC Barcelona sigue intentando encontrar una solución a la situación de Dani Olmo y Pau Víctor. Como informaron en El Partidazo de COPE, el club catalán no ha podido presentar a tiempo los ingresos necesarios para poder inscribir a los futbolistas, lo que les ha dejado fuera de la competición.

El Barça ante la encrucijada

Ahora, el club se encuentra en manos de la justicia ordinaria para intentar revertir la situación, alegando causas de "fuerza mayor" debido a la falta de ciertos ingresos que no llegaron antes de la fecha límite, en parte, según argumenta el Barça, por las vacaciones bancarias de fin de año.

La polémica se centra en el hecho de que la inscripción de ambos futbolistas no fue validada por LaLiga debido a que el Barcelona no cumplió con los requisitos económicos exigidos. La fecha límite para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor pasó sin que el Barcelona lograse presentar la documentación necesaria, lo que dejó a ambos jugadores sin ficha para poder competir en la temporada. En respuesta, el club ahora recurre a la vía judicial, apelando a que no pudo completar el proceso debido a una "fuerza mayor" que no estaba prevista, como las vacaciones bancarias durante la Navidad.