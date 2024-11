Nacho Peña contesta a Luis Enrique tras dejar caer que entrenaría al Real Madrid para batir un récord: "Los cromos"

En el contexto de los 125 años del FC Barcelona, Luis Enrique se convirtió en el centro de la atención mediática al hacer una curiosa afirmación sobre un posible récord en el fútbol español. Durante una intervención en los medios, el actual entrenador del PSG dejó entrever, con tono jocoso, que podría convertirse en el primer entrenador de la historia en haber jugado tanto en el Real Madrid como en el Barcelona, y entrenado a ambos equipos. A pesar de la broma, la idea no pasó desapercibida, y en El Partidazo de COPE se generó un animado debate sobre la declaración de Luis Enrique y las repercusiones de una hipotética vuelta al Real Madrid del exjugador.

Luis Enrique, con su característico tono de humor, comenzó diciendo: "Yo creo que no hay nadie en la historia que haya sido jugador de Barça y Madrid y entrenador de Barça y Madrid. Eso es que puedo batir un récord, no lo voy a hacer".

A lo que los periodistas respondieron rápidamente con una risa nerviosa, sugiriendo que no era una idea a tomar en serio. Luis Enrique se deshizo de inmediato de la propuesta, aclarando que no tenía intención de entrenar al Real Madrid: "Yo ya lo probé y ya no quiero más", afirmó entre risas.

Cordon Press Luis Enrique durante el PSG - Atlético de Madrid

Sin embargo, en El Partidazo de COPE, la broma de Luis Enrique no pasó desapercibida. Nacho Peña, uno de los colaboradores del programa, no tardó en responder a las palabras del técnico del PSG. Peña, con un toque de ironía, recordó las palabras de Luis Enrique sobre su paso por el Real Madrid, cuando afirmó que "no se reconocía a sí mismo" al verse en los cromos con la camiseta blanca. Según Peña, este comentario era suficiente para justificar que el regreso de Luis Enrique al banquillo del Real Madrid "no sería bien recibido" por parte de los aficionados merengues.

Nacho Peña contesta a Luis Enrique

La observación de Peña refleja el sentimiento de muchos seguidores del Real Madrid, que aún recuerdan con recelo la breve etapa de Luis Enrique como jugador en el club blanco (entre 1991 y 1994) antes de su traspaso al Barcelona, donde alcanzó la gloria y consolidó su leyenda.

El hecho de que un exjugador del Real Madrid se refiriera a esa etapa de su carrera con desaprobación, como lo hizo Luis Enrique al comentar que "no se reconocía", ha quedado grabado en la memoria colectiva de los aficionados.

Aunque la broma de Luis Enrique fue tomada con humor, la idea de que un entrenador de Barcelona pudiera sentarse en el banquillo del Real Madrid sigue siendo un tema delicado. Luis Enrique, conocido por su carácter firme y su gran éxito al frente del Barça, ya había expresado en ocasiones anteriores su desinterés por regresar a la casa blanca.

Cordon Press Luis Enrique da instrucciones durante un partido del PSG.

Su paso por el Real Madrid, aunque breve, dejó huella, y muchos aficionados del club blanco no olvidan la forma en que dejó el equipo tras su salida rumbo al eterno rival.

El propio Luis Enrique, al referirse a su paso por el Madrid, ha dejado claro que no le guarda rencor al club, pero también ha reconocido que no fue la etapa más feliz de su carrera. Sin embargo, sus logros como entrenador del Barça y su éxito internacional con la selección española han consolidado su imagen en la historia del fútbol, a pesar de que algunos sigan considerando su historia en el Madrid como algo más bien secundario.

Durante la conversación, también se mencionó a otro entrenador que comparte un logro similar al que Luis Enrique insinuaba: Bernd Schuster. El exjugador y entrenador alemán, que ha tenido pasos importantes tanto por el Real Madrid como por el Barcelona, ha sido un referente en la historia reciente del fútbol español. Schuster, aunque nunca llegó a entrenar ambos equipos, sí jugó para los dos clubes más grandes del país, lo que le otorga un mérito similar al que Luis Enrique mencionaba en tono de broma.