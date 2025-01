Los motivos de la salida de Morata del AC Milan a Turquía y por qué elige el Galatasaray: "No estaba a gusto"

Álvaro Morata ha vuelto a ser protagonista en el mercado de fichajes, pero esta vez, su nombre no resuena por un salto a una liga top europea, sino por su inminente traslado al Galatasaray de Turquía. El delantero español, que solo pasó unos meses en el AC Milan tras su regreso a Italia en el pasado verano, deja atrás a los rossoneri en busca de nuevos retos. Javi Gómez explicó en El Partidazo de COPE las razones detrás de este inesperado movimiento, desvelando detalles claves sobre la situación deportiva y personal de Morata en Milán.

El primer aspecto que hay que destacar es que la salida de Morata del Milan no se debe a una falta de protagonismo en el campo. Tal y como apuntó Javi Gómez, el delantero había sido titular en varias ocasiones, algo que no era habitual en su última etapa en el Atlético de Madrid. Sin embargo, la realidad es que, aunque jugaba, Morata no estaba completamente satisfecho con el rol que le asignaban dentro del esquema táctico del nuevo entrenador, el portugués Sergio Conçeiçao. Las funciones en ataque no encajaban con lo que él esperaba, y esto resultó en una sensación de desajuste.

En cuanto al modo en que se formalizará el traspaso, Gómez explicó que aún está por definir si será una cesión con opción de compra o un traspaso definitivo. Sin embargo, lo que parece claro es que Morata está muy cerca de firmar con el club turco, y todo apunta a que la operación se cerrará en los próximos días.

EFE Álvaro Morata, durante el Real Madrid-Milán de este martes en el Bernabéu.

Aunque muchos se sorprenden de ver a Morata dejar una liga como la Serie A para fichar por un club de la Superliga turca, la elección del Galatasaray tiene varios factores detrás. El periodista Javi Gómez descartó que la razón principal sea una cuestión económica, ya que el delantero cobraba más de 4 millones de euros en el Milan, un salario considerablemente alto. Si bien el Galatasaray es conocido por pagar sueldos elevados, se cree que la oferta económica no será muy inferior a la que Morata recibía en Italia.

¿Por qué Turquía?

Más allá del dinero, el cambio de aires parece estar motivado por una combinación de factores deportivos y personales. La llegada de un nuevo entrenador al Milan y sus ideas frescas sobre el equipo también jugaron un papel importante en la decisión de Morata. El técnico Sergio Conçeiçao, al parecer, tenía otras prioridades tácticas, lo que dejó al español con una sensación de incomodidad dentro de su rol en el campo. Además, las gestiones del Milan para fichar un nuevo delantero, como Santi Giménez del Feyenoord, presionaron aún más su salida.

Este nuevo movimiento en la carrera de Morata no es el primero de su trayectoria. El delantero ha sido uno de los futbolistas españoles que ha protagonizado más traspasos millonarios a lo largo de su carrera, sumando más de 200 millones de euros en traspasos, como bien destacó Roberto Morales durante la emisión del programa. Sin embargo, esta vez parece que el cambio de rumbo tiene más que ver con una búsqueda de nuevos retos y un entorno donde se sienta más valorado, tanto deportiva como personalmente.

El hecho de que Morata también haya vivido recientemente una serie de cambios en su vida personal, como su reconciliación con su exesposa, la madre de sus hijos, podría ser otro factor que influyó en su decisión de mudarse a Estambul. En definitiva, la elección del Galatasaray parece ser un intento por recuperar la confianza en sí mismo y reencontrar la estabilidad que en el Milan parecía haber perdido.

Alamy Stock Photo Álvaro Morata del AC Milan durante el partido de Serie A en Giuseppe Meazza, Milán

En el Galatasaray, Morata se encontrará con un equipo competitivo en la Superliga turca y una plantilla llena de ambiciones. El club, que históricamente ha sido uno de los más grandes de Turquía, también compite en competiciones europeas, lo que le dará al delantero la oportunidad de seguir demostrando su valía en el escenario internacional. A nivel deportivo, esta mudanza podría ser el resurgir de su carrera en una liga diferente, donde podrá sentirse más importante en el esquema táctico del equipo.