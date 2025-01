Maldini predice quién va a ser el primer campeón de la nueva Champions League y por qué no será el Real Madrid

En el mundo del fútbol, pocos análisis tienen tanto peso como los de Julio Maldonado ‘Maldini’, el especialista en fútbol internacional de El Partidazo de COPE. Y cuando Maldini habla, especialmente sobre la Liga de Campeones, sus palabras suelen calar hondo. Esta vez, su pronóstico ha sorprendido a muchos. Aunque durante años ha sido un habitual defensor de los favoritos tradicionales, esta vez se aparta de su costumbre y lanza una predicción audaz: el Bayern de Múnich será el campeón de la nueva Champions League.

En una reciente intervención en el programa deportivo de COPE, Maldini explicó su razonamiento para confiar en el gigante alemán, descartando a equipos como el Manchester City, al que había considerado el favorito en otras ediciones. El periodista fue claro: "Por una vez, en mucho tiempo, no voy a decir el Manchester City. Yo tengo la pedrada de que va a ganar el Bayern de Múnich". Un pronóstico que puede parecer arriesgado, pero que tiene su lógica si nos detenemos a analizarlo.

Uno de los elementos que Maldini no deja pasar por alto es la localización de la final. La edición de la Champions de este año culminará en el Allianz Arena, el estadio del Bayern de Múnich, y Maldini considera que este detalle es crucial. "La final es en Múnich, y yo creo que eso es un plus que le da al Bayern", asegura. Para un equipo de la talla del Bayern, jugar en casa no es solo una ventaja física, sino también emocional, algo que puede marcar la diferencia en los momentos decisivos de una competición tan exigente.

DPA vía Europa Press El Real Madrid, celebrando la última Champions League conseguida en Londres

Maldini se muestra optimista con el presente del Bayern. Destaca varios aspectos que, en su opinión, convierten al equipo en uno de los máximos aspirantes al título. Entre estos, resalta la recuperación de Joshua Kimmich para el mediocampo, lo cual devuelve al equipo una pieza clave que, en su opinión, ha sido fundamental en el funcionamiento colectivo del Bayern.

Y, por supuesto, no podía faltar el nombre de Harry Kane. El delantero inglé sigue demostrando su capacidad goleadora, y Maldini apunta que su llegada puede ser decisiva para que el Bayern logre por fin acabar con el "maleficio" que persigue a Kane en la Liga de Campeones. "Algún día tiene que acabar el maleficio de Kane", señala, destacando que el goleador inglés puede ser la pieza que finalmente impulse al Bayern a la gloria europea.

Por qué no será el Real Madrid

Lo que realmente ha sorprendido a los oyentes de El Partidazo de COPE es la afirmación de Maldini de que el Real Madrid no es, en su opinión, el gran favorito para levantar la orejona en esta edición de la Champions. El conjunto blanco, que sigue siendo un gigante de la competición, no parece convencer al experto desde el punto de vista colectivo. "Sinceramente, no le veo como para ganar otro año", comenta Maldini, y aunque reconoce que el Real Madrid sigue siendo un "segundo máximo favorito", no lo ve con el nivel necesario para alzarse con el título.

Este punto de vista resulta interesante, ya que el Real Madrid, a pesar de sus victorias recientes en la Champions (incluyendo las históricas conquistas de 2014, 2016, 2017 y 2018), ha mostrado signos de una ligera transición en cuanto a plantilla y rendimiento colectivo. La salida de jugadores clave y la renovación del equipo bajo la dirección de Carlo Ancelotti, sumada a algunas inconsistencias en su juego, han generado dudas sobre si el equipo es capaz de mantener el nivel para conquistar Europa una vez más.

El especialista en fútbol internacional no es ajeno a la historia reciente del Bayern en la Liga de Campeones. Mencionó la fatídica final de 2012, en la que el Bayern perdió ante el Chelsea en su propio estadio, el Allianz Arena. Sin embargo, Maldini plantea esta situación como una lección: "Esto se puede utilizar también para decir que no le va a pasar dos veces seguidas". Tras ese tropiezo, el Bayern ha seguido siendo competitivo, pero aún no ha vuelto a conquistar la Champions desde 2020.

CORDONPRESS Joshua Kimmich, durante el partido entre el Eintracht Frankfurt y el Bayern Munich, de la Bundesliga

El optimismo de Maldini parece estar basado en una combinación de factores: la calidad de la plantilla, la motivación de jugar en casa y el buen momento individual de jugadores clave. Además, el hecho de que el Bayern haya superado el "trauma" de 2012 y esté en una fase de renovación bajo Julian Nagelsmann y con piezas importantes como Kane, parece dar confianza al periodista para hacer una predicción audaz, aunque, como él mismo reconoce, "es muy arriesgado".

Maldini predice quién va a ser el primer campeón

Maldini ha lanzado una de sus predicciones más atrevidas, apostando por un Bayern de Múnich que, con la ventaja de jugar en casa, la solidez de su plantilla y la presencia de un goleador como Kane, tiene muchas opciones de levantar la Champions este año. Aunque no niega que el Real Madrid sigue siendo uno de los grandes favoritos, no lo ve con el nivel colectivo necesario para ganar otra vez.

Con todo, las apuestas están abiertas. Si el Bayern cumple con las expectativas, podríamos estar ante una final histórica, y Múnich podría celebrar, por fin, una victoria que ya se le escapó en 2012. Sin duda, el equipo alemán será uno de los grandes protagonistas de esta nueva edición de la Champions, y si la predicción de Maldini se cumple, el Bayern podría empezar a escribir una nueva página dorada en su historia europea.