Laia Sanz, en El Partidazo de COPE: "Echo de menos el día a día de las motos"

El 3 de enero de 2025 empezará el Rally Dakar y este será el decimoquinto Dakar que corra Laia Sanz, cuarta edición consecutiva que correrá en coches después de haber triunfado en el mundo de las motos. Unos datos al alcance de muy pocos; aunque, sin lugar a dudas, el más espectacular es que ha terminado todos los 'Dakar' en los que ha participado. “Tiene mucho valor, no solo terminarnos, sino hacerlo a un buen nivel”, dijo la piloto.

En 2023, Laia Sanz tuvo un accidente en el que llegó a dar “cinco o seis vueltas de campana”. A pesar de eso no sufrió lesiones, pero el coche quedó totalmente destrozado. “Cuando estaba ahí solo oía quejar al copiloto. Te quedas en shock, no sabíamos muy bien dónde estábamos”, explicó sobre su experiencia.

Este año hará la carrera en buggie con tracción trasera y “el objetivo es ganar en la categoría”, porque “no podemos luchar de tú a tú 4x4 actuales”.

A pesar de esto, no volvería a las motos porque “se va muy bien en coche y sueño escalar ahí”. Aunque reconoció "echar de menos el día a día" sobre las dos ruedas.