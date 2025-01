El jugador del que se acuerda Siro López a raíz del caso Dani Olmo que nunca fichó el Real Madrid: "Acató las normas"

El 2 de enero de 2025, el caso Dani Olmo continúa siendo uno de los temas más comentados en el fútbol español. Tras un mes de incertidumbre, el FC Barcelona sigue luchando por encontrar una solución que le permita inscribir al jugador en LaLiga. Sin embargo, mientras se desarrollan nuevos capítulos de este conflicto administrativo, Siro López, tertuliano de El Partidazo de COPE, ha recordado una historia del pasado que pone en perspectiva los retos que enfrentan los clubes españoles para cumplir con las normativas del fútbol profesional: la frustrada llegada de David de Gea al Real Madrid en 2015.

En la última emisión de El Partidazo de COPE, Siro López recordó cómo, hace casi una década, el Real Madrid no pudo fichar a David de Gea debido a un problema administrativo con los papeles. El tema salió a relucir al comentar la situación de Dani Olmo, quien sigue esperando su inscripción formal con el Barça tras el cierre del mercado invernal, el 31 de diciembre.

"Esto no es nuevo, el Real Madrid también pasó por una situación similar con David de Gea en 2015. Había que enviar un fax, y el Real Madrid no pudo inscribir al jugador porque, por un minuto, o porque se estropeó un fax, o porque alguien quiso mandarlo más tarde, no cumplió con el plazo. La normativa decía que tenía que estar el día 30 de agosto, y no llegó. Pues no se pudo hacer", explicó Siro López.

EFE Dani Olmo celebra su tanto en su debut en Vallecas

En su intervención, el periodista recordó que la normativa es clara: los papeles deben ser presentados a tiempo, y si no es así, el fichaje no se puede hacer. "LaLiga es la que tiene que dictaminar, que representa a todos los clubes. Si no tienes los avales a tiempo, no puedes hacer nada", sentenció López.

El dilema del FC Barcelona

La situación actual del Barça, en la que Dani Olmo y Pau Víctor siguen sin poder ser inscritos por LaLiga, está lejos de ser un caso aislado. El club azulgrana ha alegado "causa de fuerza mayor", argumentando que las vacaciones de Navidad y algunos problemas con las transacciones económicas retrasaron el ingreso necesario para cumplir con los requisitos de control económico. Sin embargo, tanto LaLiga como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se mantienen firmes en que el plazo de inscripción ya ha expirado, y que no hay margen para que los jugadores puedan ser registrados esta temporada.

LaLiga, a través de un comunicado emitido el 31 de diciembre, afirmó que el Barça no había presentado una alternativa de cumplimiento de las normas de control económico y que, por lo tanto, no podía inscribir a Dani Olmo ni a Pau Víctor. A pesar de los intentos del Barça por encontrar soluciones, incluido un recurso a la justicia ordinaria, el club se enfrenta a la posibilidad de que los jugadores queden libres para fichar por otros equipos.

La comparación con el caso de David de Gea es relevante porque muestra cómo las normativas de LaLiga son inflexibles, independientemente de la magnitud de los clubes involucrados. El Real Madrid, uno de los equipos más poderosos del mundo, también sufrió las consecuencias de un fallo administrativo que les impidió fichar a uno de los mejores porteros de su generación, pese a tener toda la intención de hacerlo.

EFE Dani Olmo celebra tras anotar un gol ante el Girona este domingo.

Siro López destacó que la normativa es clara y debe ser cumplida al pie de la letra, sin importar la situación del club: "Los clubes tienen que atenerse a las normas, y el Real Madrid lo acató con David de Gea".

¿Qué puede pasar con Dani Olmo?

Mientras tanto, la situación de Dani Olmo se complica. Miguel Rico informó de que el jugador podría quedar libre para fichar por otro club 24 horas antes del cierre del mercado de fichajes. Esto abriría una posibilidad para que equipos como el Manchester City o el Bayern de Múnich, entre otros, se interesaran por su fichaje.

El Barça, por su parte, sigue buscando soluciones para que tanto Olmo como Pau Víctor puedan seguir en la plantilla esta temporada. El club ha reiterado que el retraso se debió a "fuerza mayor", y que espera que LaLiga revise su decisión. Sin embargo, con la normativa clara y las posiciones de LaLiga y la RFEF firmes, el futuro de los dos jugadores parece incierto.