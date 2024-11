Juanma Castaño reacciona a la polémica entre Broncano y Pablo Motos con Jorge Martín: "Épocas pasadas"

Este jueves Jorge Martín iba a ser entrevistado en 'La Revuelta', programa que presenta en 'TVE' David Broncano. Pero el presentador ha dado contundente un discurso tras conocer que el campeón del mundo de MotoGP no podía aparecer porque tenía cerrada una entrevista con 'El Hormiguero' de Pablo Motos la próxima semana.

EL ENFADO DE DAVID BRONCANO

"Hoy iba a venir, y está aquí abajo, Jorge Martín. El programa normalmente se empieza a grabar a la cinco de la tarde y sobre las cuatro y media nos han dicho que en 'El Hormiguero' se ha enterado de que venía aquí antes que allí y ellos no quieren eso. Han movido sus hilos", empezaba diciendo Broncano.

Y agregaba: "No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho, ellos tienen sus formas de presionar. Entonces, Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista aquí".

El presentador de 'La Revuelta', además, ha asegurado que no es la primera vez que esto pasa. "Nos ha desmontado el programa y se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Lleva pasando años, desde que estábamos en 'La Resistencia'. Y siempre ha habido por su parte mucho juego con esto".

Yolanda, una compañera del programa, también ha hablado y ha mostrado su disgusto por la situación. "Estoy muy enfadada cuando la gente no valora el tiempo de todos nosotros. Llevamos trabajando aquí desde esta mañana y este se cree que su tiempo es más valioso que el nuestro y no me da la gana", afirmaba cabreada.

La explicación que ha dado David Broncano es que 'El Hormiguero' ha descubierto la entrevista de Jorge Martín por una fotografía que ha colgado en su cuenta de Instagram. "Yo no tengo ningún problema personal con ellos, no sé si ellos conmigo sí. Son muchos años en lo que esto nos ha pasado continuamente. Sé que gente del equipo nos critica porque hacemos chistes con ellos y yo siempre digo que ojalá, ellos me respondan a mis chistes con chistes, y no con cosas por debajo", sentenció.

A los pocos minutos de conocerse la noticia, las redes sociales han estallado con numerosas críticas hacia Pablo Motos y su programa 'El Hormiguero'. Mientras que 'La Revuelta' ha optado por emitir vídeos de animales durante 20 minutos. A toda esta polémica hay que sumar un factor que puede ser clave y es que AtresMedia retransmite varias carreras del mundial de motociclismo.

LA RESPUESTA DE EL HOMIGUERO

El Hormiguero ha respondido a la polémica en sus redes sociales con un comunicado. "Ha sido un malentendido sin mayor importancia", empieza diciendo el programa de 'Antena 3'.

"Dos semanas antes de la última carrera, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto", añade 'El Hormiguero' en su explicación.

Para finalizar, el programa que dirige Pablo Motos aseguró que Dorna ha sido la que se ha puesto en contacto con los representante de Jorge Martín para resolver la situación que se ha desatado esta tarde.

LA REACCIÓN DE JUANMA CASTAÑO

Juanma Castaño reaccionó a la noticia en el inicio de El Partidazo de COPE y comentó: "Se ha generado un terremoto en la tele del que está hablando todo el mundo", empezó diciendo.

Y añadía después de explicar lo sucedido: "Se ha liado una gordísima, pero gordísima. O sea, ahora mismo en las redes sociales no se habla de otra cosa y los periódicos están abriendo sus portadas digitales con el asunto".

El director de El Partidazo de COPE, además, comparó la situación con otras situaciones que se han vivido años atrás en la radio. "Es una batalla que nos recuerda a los peores momentos y lances más duros que se producían entre García y De la Morena. Es absolutamente increíble lo que se está desatando en la televisión", comentaba.

Y para finalizar, Juanma Castaño realizó una reflexión sobre lo que sucede hoy en día con los programas radiofónicos. "En la radio deportiva, como tenemos tan poco ya y como no nos dan a nadie, no discutimos entre nosotros y nos llevamos fantásticamente bien", sentenció.

