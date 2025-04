Isaac Fouto explica por qué LaLiga adelantó un partido al Real Madrid por la Champions y no al Barça: "No se puede"

LaLiga vuelve a estar en el centro del debate por los horarios. Esta vez, por la negativa a la petición del FC Barcelona de adelantar su partido ante el Real Valladolid, previsto para el sábado 3 de mayo a las 21:00 horas. Según adelantó El Partidazo de COPE, Javier Tebas y su equipo han rechazado la solicitud del club azulgrana por una cuestión técnica: "No se puede", explicó el periodista Isaac Fouto en la antena de COPE, señalando que el contexto no permite ese tipo de modificación.

La decisión ha generado polémica, especialmente entre los aficionados culés, que comparan esta situación con la vivida la pasada temporada, cuando LaLiga sí modificó el horario de un partido del Real Madrid. En aquel momento, el conjunto blanco adelantó al viernes un duelo ante la Real Sociedad para preparar con más margen la semifinal de Champions frente al Bayern de Múnich. Sin embargo, Fouto aclara que aquella circunstancia era distinta.

EFE MADRID, 22/04/2025.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, presenta el Informe Económico de Laliga correspondiente a la temporada 2023/2024 este martes, en Madrid. EFE/ Daniel González

"Es verdad que hay gente del Barça que está molesta y nos recuerda que el año pasado la Liga modificó un partido del Madrid (...). Pero es verdad que no era la misma circunstancia, porque aquí el partido no se puede modificar de día", explicó Fouto. "Por aquel entonces sí, porque no era un partido entre medias de la eliminatoria, sino que era antes de empezar la eliminatoria."

Diferencias en el calendario

La principal diferencia entre ambos casos está en la estructura del calendario. En el caso del Real Madrid, el partido liguero se disputó antes de que comenzara la eliminatoria de Champions, lo que permitió adelantar el choque sin afectar a otros equipos. Pero en esta ocasión, el Barça se enfrenta al Inter de Milán el martes 6 de mayo, apenas 72 horas después de medirse al Valladolid, lo que deja poco margen de maniobra.

"No pueden adelantarlo al viernes, dicen. Claro, eso es: que no pueden adelantarlo al viernes. O sea, que lo único que pueden hacer es un cambio horario", continuó Fouto. Pero en este caso, ni siquiera eso se ha considerado viable por los posibles perjuicios a terceros equipos implicados en la jornada.

Desde el club catalán, las quejas no han tardado en llegar. Argumentan que, al jugar el sábado por la noche, el equipo regresará de madrugada a Barcelona, entrenará el domingo y deberá viajar el lunes a Milán, justo antes de disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. El desgaste, aseguran, puede ser determinante en una eliminatoria tan igualada.

EFE El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante la presentación del lanzamiento oficial de Barça Mobile celebrada este jueves en el Museo Temporal del FC Barcelona

Más allá del caso particular del Barcelona, la saturación del calendario empieza a generar tensiones estructurales en el fútbol español. Cada vez son más los equipos que compaginan la Liga con competiciones europeas, y las fechas se comprimen. Según informó la propia COPE, LaLiga argumenta que los horarios se pactan con operadores televisivos y que mover un partido no es solo una cuestión deportiva, sino también contractual.

Un debate que va más allá del Barça

Esta situación no solo afecta al Barça. Fouto mencionó también que, si el Athletic Club llegara a la final de la Europa League, podría solicitar un ajuste en el calendario. "La Liga seguramente se hubiera cambiado. Y si el Athletic de Bilbao juega la final de la Europa League, también", comentó, dejando entrever que cada caso se estudia de forma individual y con criterios muy específicos.

Mientras tanto, el debate sigue abierto en los medios, redes sociales y tertulias. ¿Debe LaLiga ser más flexible con los equipos que representan a España en Europa? ¿O es justo ceñirse al marco legal y televisivo ya establecido? Lo cierto es que el calendario no da tregua, y este episodio ha reavivado la conversación sobre si la gestión de los horarios en el fútbol español está a la altura de los desafíos que presenta el calendario europeo.