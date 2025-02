Irene Paredes, en El Partidazo de COPE: "Tenemos muy claro que se pueden mejorar las cosas y estamos en el camino"

¿Qué tal, Irene?, Te noto como muy autocrítica: Bueno, pues hemos perdido un partido. No ha sido nuestro mejor partido, tampoco creo que el peor, pero vienes aquí, quieres ganar, pones todo de tu parte y al final te vuelves con una derrota, pues duele.

Has dicho que ahora encajamos goles raros que antes no encajábamos, las que antes las metíamos ahora no. ¿Qué le falta a España?: Bueno, quizás haya pasado eso en estos dos partidos. No creo que haya que sacar ninguna conclusión drástica con lo que ha pasado, es cuestión de trabajar. Yo creo que tenemos muy claro que se pueden mejorar las cosas y estamos en el camino.

¿El nivel como capitana de la selección, el nivel de confianza del grupo, cómo está?: La gente está con ganas, confía, los errores también forman parte del fútbol, aunque a veces no estamos acostumbrados. La gente sabe que somos capaces de ganar a Inglaterra, aunque hoy no lo hayamos hecho, y esperemos que en casa les podemos ganar y sigamos con victorias.