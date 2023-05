Fiscal del caso Vinicius: "La pena puede ser de hasta cuatro años de prisión"

Juanma Castaño entrevista en El Partidazo de COPE a Susana Gisbert, Fiscal delegada de delitos de odios de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha abierto diligencias por lo sucedido este domingo en Mestalla: “Hemos abierto diligencias para investigar hechos que puedan ser delito porque a priori puede haber un delito de odio. De momento, solo se ha hecho el paso formal de abrir diligencias. Se pedirán los medios que hay en las grabaciones para ver si hay algún autor y si es responsable de delito de odio”.





Sobre cuánto tiempo puede pasar hasta que se decida algo, la Fiscal contó que “las diligencias son seis meses como máximo pero no lo vamos a agotar porque se intenta hacerlo lo antes posible. Una vez se lo enviamos al juez, empiezan su propia investigación. Luego se decide si sigue adelante o si hay sobreseimiento”.

Juanma Castaño le recordó a Susana Gisbert que en otras ocasiones se ha decidido no denunciar: “Cada caso es cada caso. El delito de odio está configurado en nuestro código penal no como insulto sino como que incita a odio. Hemos pensado que puede haber delito de odio en este caso y por eso hemos abierto diligencias. No puedo ver las diferencias entra una cosa que está juzgada y otra que todavía no”.

¿A qué opena se enfrentan los aficionados racistas?









Por último, la Fiscal habló de la pena que le puede caer a los autores de los gritos racistas: “La pena máxima puede tener hasta de cuatro años de prisión, pero no es lo normal, tendrían que haber agravantes. Puede ser desde una multa a la pena de cuatro años”.