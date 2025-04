Un experto en energía revela por qué la electricidad de Marruecos no soluciona el apagón en España: "Es débil"

La electricidad en España ha vivido unas horas de máxima tensión tras un gran apagón que dejó sin suministro a millones de personas. A medida que pasan las horas, la situación se ha ido recobrando poco a poco, con focos en el norte y el sur del país que lograron recuperar antes el suministro gracias a factores muy concretos. Sin embargo, algunas voces han puesto en duda si la electricidad procedente de Marruecos podría haber ayudado a restablecer el servicio en el sur. Jorge Morales, experto en energía, ha explicado en El Partidazo de COPE por qué esta opción no era una solución real.

"La interconexión con Marruecos es muy débil, no es fiable", afirmó Morales en su intervención. El especialista aclaró que la rápida recuperación en el sur de España no se debió al apoyo eléctrico del país vecino, sino al aprovechamiento de las propias centrales hidroeléctricas situadas en los ríos Guadiana y Guadalquivir. "El sistema eléctrico andaluz se ha repuesto gracias a las centrales hidroeléctricas autónomas, no a Marruecos", insistió.

EFE Numerosas personas esperan el reinicio de la red eléctrica en la Estación María Zambrano en Málaga, durante la caída de la red eléctrica en toda la península

De hecho, la interconexión marroquí representa una parte muy limitada del total de la capacidad eléctrica disponible, algo que ya se conoce desde hace tiempo en el sector. Para entender mejor el contexto, conviene recordar cómo funciona el sistema energético en momentos de crisis: se priorizan fuentes de energía flexibles, capaces de adaptarse rápidamente al equilibrio entre generación y consumo. De ahí que se haya recurrido principalmente a las hidroeléctricas y a las centrales de gas, dejando fuera a otras más rígidas como las nucleares.

El apoyo francés fue clave

Mientras que en el sur la recuperación se basó en las infraestructuras propias, en el norte de España fue la interconexión eléctrica con Francia la que jugó un papel esencial. Morales explicó que, tras el apagón, Francia inicialmente desconectó su sistema para evitar una caída generalizada que pudiera afectar también a Italia o Alemania. "Si Francia no hubiera abierto las interconexiones a las 12:30, el problema habría sido mucho más grave", señaló.

Sin embargo, a partir de media tarde, los franceses comenzaron a inyectar energía gradualmente a través de las conexiones en el País Vasco y Cataluña. Gracias a ello, zonas como Cantabria lograron recuperar el suministro más rápidamente. Morales tranquilizó a los oyentes: "Quien ahora tiene luz en Cantabria goza de la misma garantía de suministro que un ciudadano de París".

¿Podría volver a caer todo el sistema?

La respuesta a la gran pregunta sobre si podría repetirse un apagón de este tipo fue prudente pero tranquilizadora. "¿Podría volver a caer todo el sistema? Mucho riesgo, por supuesto, pero sabiendo lo que sé, le digo que se tranquilice", afirmó Morales. El experto insistió en que la reposición se hace de forma muy gradual precisamente para evitar que un exceso de demanda o generación provoque un nuevo desequilibrio.

EFE Fotografía del interior de la estación de Príncipe Pío este lunes, durante el apagón en Madrid

Así, el país avanza hacia la normalidad tras un episodio que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con infraestructuras eléctricas modernas, resilientes y coordinadas a nivel europeo. Porque, como recordó Jorge Morales, "el mundo de la electricidad es un poquito pijo: tiene que estar todo perfectamente equilibrado en tiempo real o se cae".