El duro comentario de David Sánchez sobre uno de los porteros que ha sonado para el Barcelona: "Cantamañanas"

Ter Stegen estará de baja los próximos 8 meses. Este lunes el portero alemán fue operado de una rotura total del tendón rotuliano de la rodilla derecha. La lesión al sufrió en el partido de la 6ª jornada entre el Villarreal y el Barcelona, cuando al borde del descanso saltó a por un balón por alto en un córner y fue tocado por Yeremy Pino sin querer, lo que provocó que se desestabilizara en el aire y cayera con la rodilla en una mala posición. Nada más caer al suelo, Ter Stegen comenzó a gritar y a tocarse la rodilla. Cuando se acercaron los compañeros, empezaron a pedir que entraran rápidamente los servicios médicos del club para que le atendieran, vieron que claramente tenía una lesión muy grave. El portero salía del terreno de juego en camilla, llorando.

Cordon Press Los médicos del Barcelona atienden en Villarreal a Ter Stegen

Ahora, el Barcelona necesita decidir si se queda sin sustituir a Ter Stegen y quedarse con Iñaki Peña, si ficha a un portero ahora o si espera al mercado de invierno. La diferencia es muy importante porque si ahora decide buscar un portero, solo puede incorporar a uno que esté sin equipo y la nómina es muy limitada: han sonado Keylor Navas, Claudio Bravo, Antonio Adán, Edgar Badía, Karius o Jordi Masip. Bravo, que ya militó en el Barcelona, se ha llegado a ofrecer ya al club por si quieren contar con él.

Si el Barcelona decide esperar al mercado de invierno, habría un objetivo claro: Álvaro Valles. El portero de Las Palmas fue uno de los protagonistas de la temporada pasada y pudo salir del equipo en verano porque tenía una oferta del Olympique de Marsella de 10 millones de euros y otra del Betis, de 4 millones. El portero quiso ir al club andaluz pero como el club quería venderle a Francia, el conflicto provocó que finalmente se quedara, pero apartado del equipo.

Cordon Press Claudio Bravo y Ter Stegen

La tercera opción es que Hansi Flick confíe en Iñaki Peña y Ander Astralaga, segundo y tercer portero del equipo. Peña ya tuvo que sustituir a Ter Stegen la temporada pasada y ocupó la portería en 10 partidos, en los que encajó un total de 17 goles. El año pasado, acabó jugando 17 partidos, en los que encajó 32 tantos. Al final, dejó demasiadas dudas y por eso Helena Condis ha informado este lunes en Deportes COPE que Deco y Hansi Flick se reunirán para decidir qué postura tomar, pero parece que el Barcelona ha decidido ir al mercado para cubrir la baja de Ter Stegen.

david sánchez, contundente con uno de los candidatos

Los nombres que han sonado para poder fichar ahora por el Barcelona han sorprendido a muchos, sabiendo que son porteros que no tienen equipo. Pero el que más ha sorprendido a David Sánchez, colaborador de El Partidazo de COPE, ha sido el nombre de Karius. El guardameta alemán de 31 años es uno de los que está sin equipo, después de haber acabado su contrato con el Newcastle el verano pasado. David fue muy contundente sobre una posible llegada del ex del Liverpool: “Ha salido hasta el nombre del cantamañanas de Karius; es uno de los peores porteros que he visto en mi vida”.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).