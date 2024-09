David Sánchez rebaja la ilusión en el barcelonismo: "Por mucho que esté jugando mejor que el Real Madrid…"

El Barcelona ha comenzado de manera inmejorable la temporada 2024-2025 en Primera División. En cinco encuentros, los de Hansi Flick han sumado pleno de victorias para situarse en lo alto de la tabla con 15 puntos, 4 más que Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal.

EFE Los jugadores del Barcelona hacen una piña tras el calentamiento en Monitlivi.

CAMBIO DE CARA

Este Barcelona ha sufrido un gran cambio con el Barça de las últimas temporadas y los números lo muestran. Como recoge nuestro compañero Pedro Martín en sus datos, desde la época de Luis Enrique en 2014, el club blaugrana no comenzaba con cinco victorias consecutivas.

Y dentro de este juego del Barcelona destacan sus números ofensivos. El Barça no marcaba 17 goles en las 5 primeras jornadas de Liga desde 2017.

Este juego del Barcelona ha desatado una ola de elogios y entre ellos se encuentra Paco González. El director de Tiempo de Juego se ha rendido ante la figura de Hansi Flick: "Parece que me estoy metiendo con Xavi, y no me estoy metiendo con Xavi porque cada entrenador es de una manera. Ahora hay un entrenador de verdad, ves un equipo que aprieta y no deja de apretar. Se mueven con y sin balón".

Durante esa misma retransmisión en Tiempo de Juego, nuestro compañero Dani Senabre también destacó el papel del técnico alemán: "Para que luego digan que los entrenadores no son importantes, que lo que importa son los jugadores. Con solo mover una pieza es otro equipo, otro universo".

DANI OLMO

La mala noticia en este comienzo de temporada es la lesión de Dani Olmo. El fichaje estrella del equipo blaugrana en el último mercado de verano, estará entre cuatro y cinco semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

Si se cumplen los mejores pronósticos y puede recuperarse en cuatro semanas, Dani Olmo se perderá las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones, contra el Mónaco y el Young Boys, y las siguientes cuatro jornadas ligueras --Villarreal, Getafe, Osasuna y Alavés--.

EFE Abel Ruiz disputa un balón ante Dani Olmo en Montilivi.

Pero, si se alarga a cinco semanas la baja más la posterior adaptación, peligra el duelo contra el Sevilla en Barcelona del 20 de octubre, así como dos partidos clave en este inicio de campaña; contra el Bayern de Múnich en casa en la tercera jornada de 'Champions' (23 octubre) y el Clásico del Santiago Bernabéu del 26-27 de octubre.

champions lEAGUE

Después de este gran comienzo en la competición doméstica, el Barcelona intentará hacer lo mismo en la Champions League que comienza esta semana. El club blaugrana viajará al campo del Mónaco para buscar la primera victoria el jueves 19 de septiembre a las 21:00. Los partidos que disputará después en la fase liga:

1 de octubre (21:00h): Barcelona - Young Boys (Casa)

23 de octubre (21:00h): Barcelona - Bayern Múnich (Casa)

6 de noviembre (21:00h): Estrella Roja - Barcelona

26 de noviembre (21:00h): Barcelona - Brest (Casa)

11 de diciembre (21:00h): Borussia Dortmund - Barcelona

21 de enero (21:00h): Benfica - Barcelona

29 de enero (21:00h): Barcelona - Atalanta (Casa)

Anoche, en El Partidazo de COPE, nuestro compañero David Sánchez rebajó la ilusión al barcelonismo con el siguiente análisis, aunque reconoce que no se esperaba este comienzo del Barcelona.

"Sigo pensando que el favorito para ganar LaLiga es el Madrid, por mucho que el Barça esté jugando mucho mejor que el Madrid. El trabajo de Flick está siendo espectacular, tiene problema de que la plantilla es corta y cada semana puede perder 1-2 por lesión o por sanción, y la temporada se le va a hacer muy larga", opinó.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).