El debate sobre la portería del FC Barcelona ha tomado un giro inesperado en los últimos días. Después de que Iñaki Peña, el canterano culé, fuera titular durante la mitad de la temporada, el cambio en la titularidad, con la llegada de Wojciech Szczesny, ha levantado gran polémica. Este tema ha generado intensas discusiones en los medios, como se evidenció en El Partidazo de COPE, donde los tertulianos debatieron sobre el nivel y la fiabilidad de ambos guardametas.

David Sánchez, uno de los comentaristas, expresó su visión de manera contundente: "Es un debate que me parece absurdo, porque me parecen que son del mismo nivel. Me parecen dos porteros muy justitos." Sánchez añadió que aunque Iñaki Peña ha mejorado con respecto a la temporada pasada, no cree que haya mostrado motivos suficientes para perder la titularidad. Para él, ambos porteros, Iñaki Peña y Szczesny, tienen un nivel similar y no destaca significativamente uno sobre el otro.

Además, Sánchez relató una anécdota peculiar, que ilustra cómo ciertos aspectos extradeportivos pueden influir en la percepción de los jugadores: "Yo tengo la sensación de que, sencillamente, Hansi Flick iba loco por la música, porque Iñaki Peña llegase tarde a una merienda para fumárselo". Esto hace referencia a una historia en la que se cuenta que el entrenador del Barça cambió el reloj de Iñaki Peña para que llegara tarde al entrenamiento, un detalle que alimentó las dudas sobre la puntualidad del portero.

CORDONPRESS Szczesny realiza ejercicios de calentamiento antes del Barcelona-Valencia

Pero fue Dani Senabre quien dejó claro su punto de vista, con un comentario que no dejó indiferente a nadie. Para Senabre, el debate no tiene mucha base, ya que considera que Szczesny es "un accidente a punto de suceder".

Dani Senabre habla claro

Según su perspectiva, la seguridad que transmite el portero polaco es más una cuestión de feeling del entrenador, que una verdadera diferencia de calidad entre los dos guardametas. “Estás en el partido y estás... ¿Sabes los coches, estos que quedan en un acantilado, que si te pones en el asiento del conductor se cae y si te pones en el asiento de atrás...? Pues es así, estoy así todo el rato”, bromeó Senabre, dando a entender que el rendimiento de Szczesny, aunque fiable en ciertos momentos, es siempre una apuesta arriesgada.

El periodista también reconoció que Iñaki Peña no es un portero de nivel mundial como lo fue Lev Yashin, pero en lo que va de temporada, Senabre se siente más tranquilo con el canterano en la portería. A su juicio, ambos porteros tienen un nivel bastante similar, pero el entrenador del Barça parece decantarse por Szczesny, debido a una cuestión de sensaciones y a la confiabilidad que le transmite. "Creo que lo de la puntualidad le ha venido perfecto al entrenador", añadió Senabre, sugiriendo que este tipo de detalles han influido en la decisión de dar la titularidad al polaco.

El debate sobre la portería del Barça parece ser más una cuestión de percepciones y sensaciones que de rendimientos concretos. Ambos porteros tienen sus puntos fuertes y débiles, pero, tal y como señalan los tertulianos, no parece que haya una diferencia abismal que justifique tanto revuelo.

Cordon Press Iñaki Peña, titular ante la lesión de Ter Stegen.

La decisión de Hansi Flick, en definitiva, parece estar más influenciada por el feeling que tiene con Szczesny, más que por una valoración estricta de los méritos de ambos jugadores. Sin embargo, lo cierto es que la polémica seguirá siendo un tema candente entre los aficionados y los expertos del fútbol, al menos hasta que ambos porteros consigan demostrar que uno es superior al otro de manera indiscutible.