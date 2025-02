Las claves tras la misteriosa desaparición de Óscar Freire: de la preocupación al confuso regreso a casa con su familia

La desaparición de Óscar Freire, uno de los ciclistas más emblemáticos de España, ha tenido a todos en vilo. El pasado lunes, alrededor de las 10 de la mañana, el campeón de tres ediciones del Mundial de Ciclismo desapareció sin dejar rastro. Con lo puesto, sin móvil y sin cartera, Freire partió desde su hogar en un pueblo de Cantabria. La única pista que se tenía en ese momento era su coche, con el que se había desplazado. Esta misteriosa ausencia generó una creciente preocupación en su familia y en la opinión pública. Sin embargo, su regreso, poco después, ha dejado un cúmulo de dudas y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió.

El lunes, tal como relató Heri Frade en El Partidazo de COPE, Óscar Freire dejó su hogar a eso de las 10 de la mañana, con lo mínimo: sin móvil, sin cartera, y sin ninguna otra pertenencia que no fuera su coche. Esta es una práctica habitual para Freire, quien a menudo se desconecta del mundo digital cuando realiza actividades físicas, como paseos o salidas en bicicleta. De hecho, la ausencia de su teléfono móvil no era algo fuera de lo común, ya que el exciclista no suele llevarlo consigo en estos momentos de desconexión.

Sin embargo, lo que comenzó como una salida aparentemente rutinaria se tornó en un enigma cuando pasaron las horas y la familia de Freire no pudo contactar con él. El martes, su familia, preocupada por no saber nada de él y al no tener forma de localizarle, presentó una denuncia por desaparición ante la Guardia Civil.

EPA Óscar Freire fue tres veces campeón del mundo de ciclismo en ruta en 1999, 2001, 2004

La noticia de la desaparición de un personaje tan conocido como Óscar Freire no tardó en difundirse, provocando una rápida movilización tanto de las autoridades como de los medios de comunicación. Al tratarse de una persona de gran notoriedad, las primeras informaciones fueron avanzando rápidamente, lo que, paradójicamente, también generó algo de confusión.

La misteriosa desaparición de Óscar Freire

Como relató Heri Frade, en las primeras horas surgieron indicios que sugerían que Freire podría encontrarse bien. Algunas cámaras de seguridad, situadas en cajeros automáticos o en negocios cercanos, habrían registrado su presencia en diversos puntos, lo que permitió a las autoridades confirmar que el ciclista estaba, en efecto, con vida. A pesar de ello, Freire no daba señales de vida en su hogar, lo que mantenía la preocupación entre sus familiares.

Sin embargo, durante la tarde, comenzaron a circular rumores de que Freire ya había sido encontrado. En ese momento, la confusión se multiplicó. Según Frade, cuando los primeros informes hablaban de que el ciclista había vuelto a casa, él confirmó que esa información era errónea. A medida que avanzaba el día, los medios de comunicación comenzaron a recabar más detalles, y la situación parecía más incierta que nunca.

Finalmente, alrededor de las 8:30 de la tarde, a tan solo unos minutos del inicio del programa Tiempo de Juego, Frade recibió la confirmación definitiva: Óscar Freire regresaba a casa por su propio pie. Había llegado en su coche y la familia había podido confirmar que estaba bien.

Óscar Freire y Óscar Pereiro en un programa de El Partidazo de COPE

Con su regreso, se desató un alivio generalizado, pero las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Por qué desapareció Freire? ¿Qué le motivó a abandonar su hogar sin dar explicaciones y sin ningún tipo de contacto? Frade fue claro en su intervención: “Es una situación muy personal”.

La preocupación

La familia de Freire ha solicitado respeto y privacidad para resolver las cuestiones internas de la situación, y aunque muchos se sienten aliviados por su regreso, el misterio sigue sin resolverse. Como señalaba Frade, las explicaciones solo pueden salir de ese entorno cercano, y no hay más detalles que aclarar públicamente.

Por ahora, la desaparición de Óscar Freire ha quedado resuelta de la forma más esperada: con su regreso sano y salvo a su hogar. No obstante, las interrogantes persisten, ya que aún no se sabe con certeza qué ocurrió durante las horas en que estuvo fuera del radar.