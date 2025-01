Claudio Giráldez se queja del arbitraje de Cuadra Fernández en Vallecas: "Es un árbitro madrileño que nos pita hoy en Madrid"

El Rayo Vallecano y el Celta han abierto este viernes la última jornada de la primera vuelta en Primera División con un encuentro que se llevaron los vallecanos por 2-1.

Tres puntos que asientan a los de Iñigo Pérez en zona media, superando por un punto a los vigueses.

Al término del partido, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, ha mostrado su enfado con el arbitraje de Cuadra Fernández en declaraciones a nuestros compañeros de DAZN: "No puedo hablar, es un árbitro madrileño que nos pita hoy en Madrid y a partir de ahí creo que no está acertado, intenta hacer lo mejor que puede, creo que no se debería permitir este tipo de cosas, es mi opinión, pero bueno, son decisiones que tiene que tomar el árbitro sobre la marcha, creo que nos tenemos que ayudar del VAR, que para eso está, para revisar las acciones cuando hay dudas"

Según Giráldez, "bajo mi punto de vista hay dos penaltis a Borja Iglesias clamorosos, que le agarran y le tiran en el área que no se ven".

Posible penalti sobre Borja Iglesias en el partido ante el Rayo

Además, el técnico vigués también habló de la jugada del primer gol ya que para él hay falta sobre el portero Vicente Guaita: "La jugada de Vicente, aparte de la acción de Vicente, hay una falta que va a pitar y no pita, bueno, situaciones un poco difíciles de entender y para mi punto de vista no nos ha ayudado ni ha sido justo el resultado ni el árbitro, pero bueno, es mi opinión".

Posible falta sobre Guaita en el primer gol del Rayo ante el Celta

Por otro lado, lamentó la derrota de este viernes en Vallecas frente al Rayo, declaró que su equipo tuvo "demasiado castigo" para el partido que hicieron y aseguró que está "frustrado" porque no se merecieron perder.

El técnico del Celta dijo estar "frustrado" porque su equipo "no mereció perder" por el partido realizado.

"Además da rabia porque no pasó lo que pensábamos que debía pasar y lo de Marcos Alonso, que sabe que no tiene que entrar así al campo también, hay que hablarlo. Nos quedamos con uno menos y, como estaba apercibido, se pierde el próximo partido y se queda con cuatro amarillas. Hay situaciones que se tienen que hablar y hay que tomar decisiones porque unas veces se acierta y otras no pero esto es un deporte en el que hay errores", admitió.

"Aún así el equipo ha estado muy bien pero cuando no aciertas en las áreas hay poco que decir. Vallecas es un campo difícil, hubo una actitud brutal de todos los jugadores y una aportación brutal del banquillo. No entiendo como perdimos pero esto es lo bonito del fútbol, que a veces pasan cosas extraordinarias. Por lo demás es una pena entrar al vestuario y ver al equipo así. Demasiado castigo", concluyó.

