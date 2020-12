El taller de José Piñero: el lugar donde se crea el arte de los restaurantes más importantes del mundo

Esta historia es la de un hombre hecho así mismo, suena a tópico, pero es la realidad. Ha pasado de pintar pubs de la zona a crear verdaderas obras de arte en forma de platós, vasos y cubiertos. Todo para los mejores cocineros del mundo. Su principal secreto es que nunca dijo que no a nada, e incluso si le pedían algo que no estaba en esos momentos en sus manos. Queremos conocer el taller de José Piñero. Allí se hacen las vajillas de los grandes chefs de nuestro país.

Junto a nuestro compañero José Ángel Cuadrado tenemos la oportunidad de hacer un tour sonoro por los entresijos de su taller, empezando por su despacho convertido en una especie de templo donde están algunas de sus mejores piezas y también donde se elaboran todas las ideas que después se transforman en auténticas obras de arte.

Durante la entrevista, Piñero nos explica la importancia de sus piezas a la hora de que estén presentes en algunos de los restaurantes más importantes de nuestro país. En este sentido, en locales que cuentan con una o varias estrellas Michelin no solo se come, también es importante el 'envoltorio' artístico para que la experiencia gastronómica y sensitiva sea completa. Por ello, las piezas de Piñero son el mejor complemento a un buen plato, ya que consigue encontrar la armonía perfecta entre el buen gusto y el deleite visual. En 'El no ya lo tienes' conseguimos descubrir cómo se elaboran estas piezas y cómo consigue esa innovación continúa que hace a Piñero un artista diferente.

A través de COPE y en 'El no ya lo tienes' descubrimos los secretos de los unos talleres más curiosos e innovadores de nuestro país. Para descubrir más secretos solo tienes que darle al play y escuchar todas las anécdotas que José Piñero ha contado a nuestros compañeros José Ángel Cuadrado y Bárbara Archilla.