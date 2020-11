La sorprendente ocasión para las conversiones y la evangelización en Japón

Alaitz González pertenece a los Servidores del Evangelio de la Misericordia y trabaja como misionera en Japón. Hoy en la revista Alfa y Omega cuenta la fuerza de conversión que tienen en aquel paíslos funerales celebradosen la Iglesia. Un matrimonio, Shin y Yuri, asistieron a un funeral por un amigo que era católico en la parroquia donde trabaja Alaitz. Era la primera vez que entraban en una iglesia, y durante la celebración Shin captó algo especial, experimentó esperanza.

En Japón las personas que no están bautizadas y asisten a Misa, se acercan al sacerdote en el momento de la comunión, y en lugar de recibir la Eucaristía, inclinan la cabeza para recibir la bendición. Shincontó que al recibirla experimentó una alegría tan profunda que no pudo contener las lágrimas. Esta experiencia le hizo desear recibir el Bautismo. Se preparó junto a su mujer y ahora son católicos de su parroquia. Ambos dicen que se vieron envueltos por un amor verdadero y cálido, que no te juzga por las apariencias sino que te acoge tal como eres; se sintieron en casa.

Pero este no es un hecho aislado en Japón; son muchos los casos en que gracias a un funeral en la Iglesia las personas se abren a la fe, al Dios de la vida que no acaba. Otro caso que cuenta Alaitz es el de una niña que iba a un jardín de infancia católico y murió. La familia no era católica, pero las religiosas hicieron una oración junto a los niños de su clase, con cantos y oraciones cada día, y a raíz de esto la madre y toda la familia se quisieron bautizar.

Cuando les preguntan qué es lo que encontraron en el funeral, dicen que no les hablaba de muerte sino de esperanza, y les llama mucho la atención los cantos y el mensaje de vida que allí se ofrece, con un lenguaje comprensible que les llega al corazón.

Esta misionera concluye diciendo que solo Dios sabe tocar cada corazón en el momento oportuno, que a veces es el que menos esperamos. Un funeral puede ser todo lo contrario a un gesto formal y de compromiso.