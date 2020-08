La religiosa Leticia Gutiérrez, una scalabriniana en el campo de refugiados de Lesbos

La Isla griega de Lesbos representa bien la crisis de refugiados que vive Europa. Miles de personas viven hacinadas en este lugar, viviendo en unas condiciones deplorables mientras esperan una solución para su situación. La religiosa scalabriniana Leticia Gutiérrez, es una testigo de lo que se vive en Lesbos. Ella ha acudido junto a sus hermanas a atender a las personas que viven aquí junto a la Comunidad de Sant' Egidio.

La hermana relata lo que sintió la primera vez que llegó al campo de refugiados: "Mucho impacto, mucha impotencia, mucha esperanza, ganas de llorar... pero también muchas ganas de estar junto a toda las personas, familias y la gente que está ahí encapsulada en el campo de Moria".

"Hemos sido invitadas y hemos compartido misión con la Comunidad de Sant' Egidio", explica la religiosa. En este lugar se encuentran "15.000 personas, que son familias, núcleos completos, hasta 9 miembros de una familia debajo de tiendas de plástico, al calor de 38 grados. Te puedes imaginar en las condiciones deplorables en las que se encuentran: sin luz, solo tienen agua una hora al día, llegar a comer es hacer filas de 2, 3 o 4 horas donde no saben si van a poder hacerlo..."

La scalabriniana Leticia Gutiérrez asegura en El Espejo de la Cadena COPE que a pesar de la injusticia y el sufrimiento es "un lugar donde he encontrado al Dios vivo, al Dios que me permite tocarlo, verlo, olerlo. Un Dios encapsulado en este Campo de Moria... La gente que vive aquí no es bien recibida por la población local y solo pueden moverse dentro del campo".

El objetivo y la esperanza es "que salgan de estas condiciones. Los niños tienen hambre y sed de aprender de jugar, de leer, de sumar, porque durante todo el día no hay nada que hacer hasta que una salida humanitaria sea posible".

Leticia Gutiérrez asegura que Lesbos "es un tabernáculo donde he encontrado al Dios vivo. Es un lugar donde me ha vuelto a llamar, me ha vuelto a inquietar este Dios vivo, este Dios cercano, que vuelve a estar ahí presente, gritando y apelando, porque esta realidad se convierta en un lugar de vida y de esperanza".