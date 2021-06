Raquel Pérez Sanjuán: "La Religión te aporta nuevas razones para crecer y para ser una mejor persona"

La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado la campaña 'Me apunto a Religión'. Con ella invita a las familias y a los alumnos, a lo largo de todo el mes de junio, a matricularse en la asignatura de Religión Católica en el próximo curso 2021-2022. De ello ha hablado en 'El Espejo' Raquel Pérez Sanjuán, secretaria técnica de esta Comisión Episcopal.

Pérez Sanjuán ha recordado que estamos ante esa especie de 'referéndum' anual que todas las familias tienen que hacer para tomar una decisión sobre esta asignatura: "Es un derecho que tienen las familias y también los alumnos, porque hay que decir que, a partir de cierta edad, son ellos los que toman la decisión. Cada curso escolar exige decidir si se quiere cursar la asignatura de Religión o no".

La secretaria técnica de esta Comisión Episcopal también ha señalado que la asignatura de Religión tiene todo el rigor académico, la exigencia científica y el carácter escolar de cualquier otra asignatura, pero es de Religión Católica y, por tanto, incluye todo el contenido integral de la propuesta cristiana y todas sus dimensiones en el ámbito histórico y social: "Como asignatura dentro de la escuela, tiene todas las características que exige el ámbito escolar: su currículo, su evaluación, su profesorado preparado... y en la dimensión religiosa o de los valores y creencias, que es lo que se enseña en la clase de Religión, tiene una dimensión de enseñar la formación católica pero también entra en diálogo con otros saberes y disciplinas presentes en la escuela".

Meses atrás, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura convocó un foro online para tratar la reformulación del currículo de la asignatura de Religión, algo de lo que también ha hablado Pérez Sanjuán: "Fue el inicio y cumplir el deseo de la Comisión de abrir a todos los agentes educativos la posibilidad de participar en lo que podrían ser las grandes líneas por donde podría ir el currículo de Religión tras la reforma educativa de la LOMLOE. Está colgado un documento-síntesis de lo que fueron las aportaciones que recibimos tanto en los formularios como de manera más amplia. Ahora estamos trabajando en la base o el inicio del ejemplo del currículo de Religión que también someteremos a otros agentes educativos, a personas especializadas por etapas, profesionales que nos van a iluminar en hacer un currículo que responda a lo que este momento se nos pide en este momento eclesial: tenemos el Pacto Educativo Global, tenemos Fratelli Tutti, tenemos Laudato Si'... y tenemos todo el marco civil de la UNESCO, la Unión Europea y el marco legislativo de la LOMLOE".

Otro aspecto fundamental de la asignatura de Religión son las personas que la imparten: los profesores: "Son personas altamente motivadas, innovadoras, que buscan responder a lo que se les encomienda desde la Iglesia y desde la escuela. Y he descubierto que son personas muy creativas que buscan acercar al alumno esos contenidos. Vemos que es muy importante el qué pero, también, el cómo. No es indiferente cómo yo transmito algo. Si estoy hablando de paz, la forma de transmitirlo tendrá que ser coherente con esos valores que quiero transmitir, que estoy diciendo a los alumnos que es importante vivir desde ellos", explica la secretaria técnica de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.

"Es un profesorado muy crítico, que busca siempre ese diálogo y conectarlo con las experiencias vitales del alumno y con lo que la sociedad está viviendo. Son personas que están muy atentas a la realidad y también intentando siempre dar respuesta al currículo y a los contenidos que se les pide que impartan", ha apuntado Pérez Sanjuán.

"En este momento, que estamos inmersos en una pandemia, nos ha dado algunas claves para encontrar y retomar el sentido último de nuestra vida. Pero también nos enseña a mirar críticamente la realidad, a cómo situarnos en una sociedad en la que estamos llamados a cuidar, a ser responsables los unos de los otros y, en nuestro contexto, en España y también en Europa, todo lo que implica la tradición cultural que tenemos: entender el patrimonio, el arte... tantas expresiones que van íntimamente vinculadas a la fe católica. Es una aportación que abrimos a todos. No es sólo para el alumnado que sea creyente o que venga de una tradición católica, sino que creemos que es una aportación que sirve a todos. Ofrecemos nuestra riqueza, esta visión, y ojalá que sean muchos alumnos y muchas familias trabajar más esta relación consigo mismo, con el otro, con el mundo, con el entorno, con la naturaleza... y, para aquellos que sean creyentes, la relación con la trascendencia y con Dios", expresa Pérez Sanjuán.

La campaña está colgada en la web de la Conferencia Episcopal Española. Allí se pueden ver las gráficas, los vídeos... y luego aparece espontáneamente en prensa digital, en Facebook... Ahí se puede ver los contenidos que hemos querido lanzar, que van muy conectados con este decir qué razones nuevas te puede aportar la Religión para crecer y para ser una mejor persona. No porque si no haces Religión no lo seas, sino porque esto te puede dar nuevas razones para querer serlo", ha concluido Raquel Pérez Sanjuán, secretaria técnica de esta Comisión Episcopal.