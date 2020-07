Mons. Olaverri, obispo en el Congo: "Tengo parroquias a 14 horas río arriba"

Este inicio de mes de julio de 2020 ha comenzado entre otras cosas con la presentación de la Memoria de Obras Misionales Pontificias del año 2019. Su director, José María Calderón, ha presentado los datos de la memoria y ha estado en El Espejo, junto a un testigo de la presencia y actividad de los misioneros en el mundo, que es Mons. Miguel Angel Olaverri, obispo de Punta Negra en el Congo.

José María Calderón asegura que "en 2019 ha sido clave por el mes misionero extraordinario que convocó el papa Francisco en el mes de octubre para toda la Iglesia. Es lo que ha marcado el trabajo y el esfuerzo, preparando ese momento, celebrándolo y recogiendo los frutos".

Dice que "España es muy generosa con el tema de la misión. Me siento muy orgulloso, gracias a Dios, España es el segundo país en aportar más dinero para el fondo de OMP después de EEUU. El mes misionero ha ayudado, pero es verdad que somos conscientes de la tarea misionera de la Iglesia. Son 15 millones de euros los que hemos puesto al servicio y en manos de la Santa Sede para que se reparta entre las misiones. España sigue teniendo un grandísimo número de misioneros y es el país con más misioneros del mundo".

Mons, Olaverri, es salesiano y se encarga de "una diócesis que tiene unos 400 kilómetros en los extremos, tengo un 1.600.000 habitantes, un millón y medio en la ciudad de Punta Negra y el resto en zonas rurales. Tenemos 37 parroquias, el país tiene un 85% de cristianos, un 55% de ellos son católicos, aunque otra cosa es ya la práctica y varía según las diócesis. Tengo 22 parroquias en Punta Negra y las demás están en zona de selva. Alguna de acceso fácil yen otras tengo unas 14-15 horas río arriba para acceder y están aislados la mayor parte del año".

Y en esta situación el prelado tiene "casi mil catequistas" y por ejemplo, una sola comunidad de religiosas. "El hecho de tener una sola comuinidad de religiosas es de una pobreza inmensa. Tenemos pocos medios de transporte y muchas veces tenemos que desplazarnos a pie o por el río".

Respecto a la crisis del coronavirus cuenta que "aunque no tengamos medios, nos han pedido participar a la solidaridad mundial y hemos participado con mil euros. Lo cual es un esfuerzo muy grande por nuestra parte. El gobierno ha puesto exigencias muy duras en nuestro país. Tenemos unos 1.350 casos de COVID 19, de los cuales siguen hospitalizados 520 y han habido al rededor de 50 muertos. La consecuencia de esto, no es tanto que haya más muertos o no, sino que el resultado es el hambre. Todo se ha parado y la gente vive al día. Las familias viven como pueden, sin comer más de una vez por jornada".