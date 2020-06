Mons. Alfonso Carrasco: "Somos una Iglesia que camina y vive unida"

El obispo de Lugo Monseñor Alfonso Carrasco ha ecrito una carta pastoral en la que trata de volver la mirada a lo vivido. Repasar lo que ha supuesto esta crisis y la llegada del final del Estado de Alerta.

El prelado habla de la importancia que es valorar la vida humana en El Espejo: "Es una exigencia mínima de la caridad para con el prójimo y el respeto al don de la vida. Como Iglesia no podíamos dejar de valorar a las personas. Pensábamos en nuestros fieles, nuestros sacerdotes, que a veces son mayores.. Tenemos una urgencia de hacerlo -valorar la vida- y hacerlo bien. Poniendo como prioridad el bien de las personas que en el fondo queremos y que tenemos encomendadas".

De la experiencia y estos momentos dolorosos, y quiere quedarse con una "mirada positiva, no todo lo hemos hecho bien, ni todos nos hemos volcado del mismo modo. Pero la idea de fondo, el decir, 'somos una Iglesia que camina y vive unida', nos parecia lo principal", explica mons. Carrasco.

"Lo que más necesitaba nuestra gente era poder vivir estos tiempos con sentido, con esperanza, con fe, y cómo seguir viviendo nuestra relación con Dios. Por eso agradecimos mucho por ejemplo las intervenciones del papa Francisco". El obispo de Lugo asegura que hemos aprendido "cómo llegar a participar de la gracia del Sacramento en circunstancias tan difíciles. Nos puso de manifiesto el verdadero fruto de los sacramentos y de la actividad pastoral".

Un tiempo que ha dejado muchas preguntas y reflexiones: "Es imposible vivir y tener responsabilidad sin pensar, reflexionar y entender. Hemos visto el significado que tiene el ver florecer la fraternidad. ¿Por qué no tenemos esto presente siempre? ¿Cómo permitimos que todo se reduzca a lo institucional? Esto es una llamada a la conversión. Nuestra manera de vivir no es evidente. ¿No se puede vivir de otra manera? ¿Cuántas cosas que dábamos por importantísimas, han desaparecido y no han importado nada? ¿Cuántas cosas hemos despreciado que ahora manifiestan su significado? La familia por ejemplo, o lo que significa el trabajo".