Los católicos de Nigeria convirtieron el Miércoles de Ceniza en un clamor contra la violencia en el país

Los católicos de Nigeria convirtieron la celebración del Miércoles de Ceniza en un clamor contra la violencia que no cesa de aumentar.

Efectivamente, los católicos nigerianos abarrotaron las iglesias de todo el país y muchos lo hicieron vestidos de negro como señal de luto, siguiendo la invitación de los obispos que querían convertir la celebración en una señal de protesta ante la tremenda ola de violencia que tiene en su foco de manera especial a los cristianos, que constituyen la mitad de la población.

Durante las misas de ayer en todo el país se dio lectura a una carta pastoral en la que obispos reconocen que “sufrimos y sentimos dolor, pero confiamos en que la luz de Cristo, que brilla en nuestros corazones, iluminará los rincones oscuros de la sociedad nigeriana”. El nivel de inseguridad provoca que la mayoría de los nigerianos vivan con miedo, tanto en casa como en la calle. Además denuncian las continuas ejecuciones bárbaras de cristianos por parte de los terroristas de Boko Haram y los continuos secuestros con fines de extorsión del mismo grupo y de otros grupos, que tienen traumatizados a los ciudadanos.

La Iglesia quiere emplear un lenguaje directo para mostrar que Nigeria simplemente no puede continuar de esta manera. Los obispos han declarado su responsabilidad moral de defender al pueblo, y advierten al Gobierno que no puede seguir diciendo que protege a los cristianos cuando, de hecho, no ha sido procesado ninguno de los implicados en las matanzas. No es la primera vez que la Conferencia Episcopal pide al Presidente Mohammed Buhari que renuncie, ante su incapacidad manifiesta para proteger la libertad religiosa y la seguridad de las personas y sus propiedades. Ayer fue llamativa la numerosa asistencia de jóvenes a las misas del Miércoles de Ceniza, lo que para los obispos demuestra que mantienen su confianza en la Iglesia y en el futuro de su país.