La labor del IEME: "La iglesia tiene que ser misionera dentro y fuera"

La Iglesia celebra en España el día de la Epifanía el día de los Catequistas Nativas y del Instituto Español de Misiones Extranjeras. El lema de la jornada es 'Para que todos tengan Vida', un día para recordar a todos esos sacerdotes diocesanos españoles que se encuentran en misión evangelizando en todo el mundo. El director general del IEME, Luis Ángel Plaza, comenta en El Espejo lo que supone esta jornada y esta realidad de la Iglesia.

Para el IEME, como para todos, "ha sido un año difícil. Comenzamos con mucha ilusión y las primeras actividades las realizamos: unas conferencias que tuvimos por ejemplo. Pero a partir de ahí entramos en abril y ya no pudimos hacer actividades. Las otras actividades no las hemos eliminado, hemos pensado simplemente en esperar. Ya tenemos por ejemplo un festival con la música preparada, pero todavía no se puede hacer. Tenemos también una exposición preparada pero de momento vamos a esperar a que vengan tiempos mejores".

Luis Ángel Plaza explica lo importante que es concienciarnos para ser 'Iglesia en salida': "Jesús nos mandó hasta los confines del mundo. San Pablo tenía esto metido hasta la médula, porque dice que iría hasta España, donde se consideraba que estaba el fin del mundo. Quería ir a todos los lugares. Está en el origen del cristianismo que la Iglesia tiene que ser misionera dentro y fuera. Todos somos una gran familia de hermanos. Sería triste que nos cerráramos para dentro. La palabra católico significa universal.

"Pertenecemos a una diócesis guidada y animada por el obispo. La Iglesia particular no se cierra sino que va a esos lugares. No va a las misiones como una cosa personal, si no que se hace teniendo presente y sintiendo la llamada universal. Cada obispo es responsable de su diócesis pero también de la Iglesia universal. Lo llevamos muy dentro porque procuramos vivir eso aquí y también cuando vamos a otros lugares. Procuramos sentirnos siempre diocesanos".

En el IEME se sigue trabajando y se apuesta por avanzar para precisamente llegar a todos y que 'todos tengan vida': "Hay sueños que se han ido trabajando en algunos lugares. En Bahía, en Brasil, llevamos varios años trabajando con sacerdotes de diócesis de ahí. Dentro de esos sacerdotes que acompañamos había una propuesta de ir a África. Hacer que ellos también puedan ser misioneros. Somos misioneros pero tenemos que ayudar a todas las diócesis a que ellas también sean misioneras".