Javier Segura: "Ignacio Echeverría es un modelo muy sencillo pero a la vez muy comprometido con la fe"

El musical Skate Hero, que recrea las 24 últimas horas del joven madrileño Ignacio Echeverría, que fue asesinado al defender a varios viandantes que fueron atacados por un grupo yihadista en el Puente de Londres, se estrenó el pasado sábado en Las Rozas, su localidad natal. Detrás de esta iniciativa está Javier Segura, presidente de la Asociación Ven y Verás Educación, que ha pasado por 'El Espejo' para hablarnos de cómo ha nacido este musical.

Segura ha comenzado recordando que, tal y como se apuntó en el momento de su muerte, toda la vida de Ignacio venía preparando un tipo de entrega como la que finalmente sucedió: "Hay una anécdota que recuerda su hermano Enrique y es que, hablando sobre otro atentado anterior, Ignacio le comentó 'si yo hubiese estado allí, ese policía no habría muerto'. Su convicción nacía de antes. Es verdad que era un hombre de unas convicciones muy sólidas, muy honesto... algo que demostró en todos los ámbitos de su vida. Y también un hombre valiente, capaz de vencer el miedo. Salvó la vida de una pareja surfeando, que se estaban ahogando, y él casi se ahoga junto a otro amigo para salvarles la vida. Había una personalidad y una disposición de valores que, en el caso del atentado de Londres, al final acabó con su vida, a la vez que salvaba otras cuatro".

El presidente de la Asociación Ven y Verás Educación también ha explicado cómo se gestó la iniciativa de construir un musical en torno a la figura de Ignacio: "Es el cuarto musical que hacemos. Hicimos uno con motivo del Año de San Pablo, otro con motivo del Año de la Misericordia... y queríamos hacer uno con motivo de un encuentro ecuménico en Gales. Y ahí nos planteamos qué historia contar y nos vino a a varios a la vez la historia de Ignacio, porque es muy significativa y nos tocó a todos el corazón. Queríamos mantener viva su imagen, su ejemplo y los valores que él ha transmitido para transmitírselos a las nuevas generaciones".

A juicio de Javier Segura, Ignacio Echeverría podría ser un buen modelo para los cristianos del siglo XXI. "Yo diría que es un joven natural, con un skate por la calle. ¿Un skater puede ser un santo? Pues sí. La vida normal no está reñida con ser cristiano a tope. Por eso creo que la imagen de un joven normal ayuda. Y luego porque los valores que él plantea y vive son los que necesita nuestra sociedad. Por ejemplo, la honestidad con la que él vivió en su mundo laboral de los bancos, el blanqueo de capitales... Él estuvo ahí y le costó más de un disgusto. O como modelo de estudiante, un hombre que se esforzó, ¿era inteligente? Bueno, pues normal, pero también trabajó muchísimo. Yo creo que todas esas cosas le hacen cercano, una persona normal que vive los problemas y las situaciones actuales y que las sabe vivir como cristiano. Es un modelo muy sencillo pero a la vez muy comprometido con la fe".

El musical, además, ha nacido con una vocación educativa: "Cuando uno se pone a hacer un musical de este estilo, tiene la tentación de hacerlo con los mejores actores y lo mejor que uno pueda. Es una tentación, porque así te sale súper profesional, pero me parece tan importante o más que sean los propios jóvenes los que se impliquen y creen todo. Para el grupo de 50 jóvenes, ha sido toda una experiencia. Desde hacer el guion, las canciones... todo ese proceso creativo y también el trabajo en equipo, que tiene muchos aprendizajes. Eso no nos lo hemos querido perder. De hechos, en el equipo educador nos hemos planteado ampliarlo y que otros jóvenes puedan ir sumándose al proyecto para seguir creciendo y ofreciéndolo a los jóvenes", explica Javier Segura.

"Ayer, un amigo, compañero de Pamplona, me decía '¿y no has pensado una unidad didáctica...?' y le dije 'no la había pensado todavía, pero lo apunto'. En ese sentido, para el grupo de jóvenes es una experiencia educativa y creemos que también va a ser un referente para el ámbito educativo. Varios profesores me han hablado de la posibilidad de hacerlo en centros escolares... pero tiene su complejidad, porque los chavales que lo hacen son alumnos y no pueden estar todo el día fuera de clase. Pero es importante, porque la educación es uno de los principales retos que tenemos y hay que estar en vanguardia. No vale con quejarse. A veces habrá que hacerlo, pero el 99 % de las energías hay que dedicarlas a la construcción".

Skate Hero podrá disfrutarse en las próximas fechas en Pamplona, Murcia y varias ciudades con las que ya están hablando.