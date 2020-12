Las enseñanzas para liderar equipos que se extraen de 2.000 años de historia de la Iglesia

'2.000 años liderando equipos' es el título del libro que ha escrito el director de la cátedra de Managment de La Fundación la Caixa Javier Fernández Aguado. El autor ha hecho un profundo análisis del 'managment' a lo largo de los 20 siglos de historia cristiana en el mundo.

Javier Fernández Aguado describe el libro como "un análisis desde el punto de vista del gobierno de personas para aprender de las múltiples organizaciones de estos 20 siglos nacidos dentro del entorno de la Iglesia católica a gobernar organizaciones hoy en día".

Lo que aporta esta publicación son diferentes enseñanzas que se han podido obtener a lo largo de la historia. "El libro contiene 72 capítulos en los que he espigado las enseñanzas desde el punto de vista de gobiernos de organizaciones de 16 papas que me han parecido brillantes para aprender a gobernar. He elegido unas cuantas docenas de 'start ups' además de analizar otro tipo de realidades como la inquisición, las cruzadas o los tres concilios más importantes. Siempre desde el ángulo de cómo mejorar la motivación de las personas que trabajan en un equipo".

El autor de este libro afirma que "aprendemos del pasado que somos enanos y yo he procurado presentar gigantes, algunas de su obras ofrecidas al gobierno. Extrayendo las enseñanzas de estos grandes genios para la toma de decisiones por ejemplo en una multinacional".

"Temas que se ven hoy muy novedosos en realidad han sido vividos y aplicados por la Iglesia a lo largo de 20 siglos. Los contenidos son los mismos, como por ejemplo uno de los primeros superiores de los dominicos, que hace una definición de puestos que muchos podrían envidiar hoy en día. Otros directivos han sido tratados malamante a lo largo de la historia con algo que hoy podríamos definir como una fake new".