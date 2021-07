César Hidalgo, cantautor católico: "El mundo esta muy necesitado de Dios"

El cantautor César Hidalgo estrena nuevo trabajo bajo el título 'Gracias Señor' que queremos compartir en El Espejo. El artista lleva más de 30 años de trayectoria y ha puesto su música al servicio de la evangelización. Para comentar su nuevo disco y sus años de experiencia acude a los micrófonos de la Cadena COPE César Hidalgo.

La canción que lleva el mismo título que el disco 'Gracias Padre' "viene de una invitación del cantante Martín Valverde, el compositor de 'Nadie te ama como yo'. De esa canción Dios habla al hombre. Martín nos invitó a grabar un vídeo con esta canción y fue una forma de agradecerle esa generosidad. Le quise dar una respuesta desde el otro lado. El hombre le da gracias al Señor. Se lo comene a Martín, le gustó, la grabó conmigo así que fenomenal".

Respecto a su vida personal, el artista comenta que "no puedo hacer más que dar gracias a Dios. Desde mi esposa, hasta mi trabajo, mis hijos... todo. Tenemos que dar gracias constantemente. Solo tenemos que buscar un poco y hay que ser agradecidos. Dar gracias a Dios para mí es lo más importante que hay".

El compositor también habla sobre la situación actual que vivimos y la necesidad que existe en el mundo: "Estamos viviendo una tremenda soledad interior. Nos quieren apartar y separar nuestra cultura occidental. Esto va calando pero los católicos tenemos que estar en el frente, estamos en el mundo, reímos, lloramos y tenemos que dar fe de neustro testimonio. La música me ha servido para tener la oportunidad de evangelizar mis ambientes a través de este arte que intento llevar a cabo. El mundo esta muy necesitado de Dios".

"Gracias a Cursillos de Cristiandad, es por lo que yo decidí llevar mi vida con la música. Para acompañar en las Eucaristías, alabanzas y oraciones. Estamos haciendo música para Dios. No siempre de alabanza, también hago temas sociales y de valores. Mis valores son los católicos, yo hago todo por amor a Dios", explica Hidalgo.

El autor de 'Gracias Señor' asegura que "no somos Súperman. Tenemos periodos en la vida que no son tan fáciles. He tenido mis crisis como todo el mundo pero he tenido la suerte de poder ponerme en las manos de Dios".